Il Covid-19? Una disfatta dell’immaginazione Cinismo e miopia ci hanno portato nella crisi pandemica, afferma il divulgatore che la anticipò. Un’altra minaccia incombe: la resistenza agli antibiotici di Lara Ricci

I l cinismo e la disfatta dell’immaginazione, della capacità di prevedere ciò che sarebbe accaduto: sono le ragioni del precipizio in cui il Covid-19 ci ha sprofondato secondo David Quammen, divulgatore scientifico appassionante. Nel 2012, in Spillover (Adelphi), poderoso saggio sulla “tracimazione”, il passaggio di un virus da una specie all’altra che è all’origine delle pandemie, aveva riferito di un’ipotesi molto radicata tra gli esperti: l’arrivo di un’infezione virale originatasi in una foresta pluviale o in un mercato della Cina meridionale. Causata probabilmente da un coronavirus, avrebbe fatto 30, 40 milioni di vittime.

Si sapeva infatti benissimo cosa poteva accadere: per almeno 15-20 anni gli scienziati avevano lanciato l’allarme, il personale sanitario lo aveva compreso, i giornalisti scientifici lo avevano diffuso, diversi Paesi avevano preparato piani pandemici, mentre la frequente comparsa di virus nuovi per l’uomo (e che dunque potevano diffondersi velocemente in organismi senza difese) avevano rodato il sistema. Ciononostante qualcosa è andato storto. «Parlo del mio Paese, il peggiore al mondo per casi e morti. Sì, avevamo un piano, una struttura per gestire l’emergenza, l’aveva voluta Obama, ma anche Bush aveva compiuto dei passi in questa direzione. Poi è arrivato questo ignominioso presidente e lo ha smantellato, perché gli scienziati non sapevano dirgli esattamente quando la pandemia sarebbe arrivata». Non sarebbero scevri da responsabilità anche gli americani: «Abbiamo un’“etica da cowboy” per cui nessuno può dirci cosa dobbiamo fare, neanche se indossare una mascherina è meglio per gli altri». Non solo: «Molte istituzioni non sono state chiare nelle istruzioni, compresa l’Organizzazione mondiale della sanità (Oms): ha cambiato protocolli, ha sconsigliato le mascherine per tutti, ha dato indicazioni sbagliate sulle persone da testare...». Ma alcuni Stati «come Singapore, Corea del Sud, Vietnam» sono stati virtuosi.

Era stato previsto che i governi avrebbero potuto comportarsi così? «I provvedimenti da prendere potevano sembrare costosi, ma non lo erano rispetto ai costi giganteschi di una pandemia. C’è stato un atteggiamento cinico e miope. Rendersi conto dei costi umani ed economici forse servirà per prevenire la prossima pandemia, il Sars3, che sicuramente arriverà. Ma è molto difficile far cambiare comportamento alle persone per qualcosa che potrebbe succedere, lo abbiamo già visto con il cambiamento climatico. Quella però è una catastrofe slow motion, il Covid-19 è fast motion, più difficile da negare o ignorare». Per Quammen le più gravi minacce che incombono sulla nostra specie e sulle nostre società sono tre: le pandemie, il riscaldamento climatico e la perdita di biodiversità. «Sono tre fiumi paralleli generati dallo stesso nevaio che si scioglie a causa dell’aumento della popolazione umana e dei consumi».

Nella nostra epoca i confini nazionali o regionali non bastano certo a fermare il virus: «Per far fronte alla prossima pandemia servono soluzioni globali: strutture per la sorveglianza e la scoperta di nuovi virus, per garantire una risposta rapida, un rapido movimento di risorse, avvisi coordinati al pubblico, condivisione di risultati scientifici e sforzi cooperativi per lo sviluppo di medicine e vaccini. Ci serve una Oms più forte, non più debole, e più efficiente. Che dia messaggi coerenti e che non cambino da un Paese a un altro o da un mese all’altro».

Quammen è ottimista sulla possibilità di avere un vaccino nel 2021, se così non fosse, o il virus evolvesse, o abbastanza persone non si vaccinassero «il Covid-19 sarà endemico, e non credo che diventerà meno virulento. Continuerà a creare focolai nel mondo uccidendo decine o centinaia di migliaia di persone l’anno».