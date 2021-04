Il Covid-19 e l’allarme usura per famiglie e imprese

Microprestiti a tasso zero

Intanto, il Mattino di Napoli, nei giorni scorsi ha dato la notizia dell’apertura di uno speciale sportello antiusura dedicato ai cittadini napoletani che a causa della pandemia non riescono a pagare utenze e bollette. Si tratta di un’iniziativa pensata da Pasquale Riccio (solo omonimo dell’avvocato Biagio Riccio), già direttore del Pio Monte Somma, e già responsabile del centro di ascolto antiusura della Fondazione San Giuseppe Moscati. Lo strumento normativo è la legge bancaria che consente alle cooperative sociali di effettuare prestiti a persone in stato di indigenza. I volontari di Riccio ne hanno fondata una che può prestare denaro a tasso zero. Coinvolgendo il Comune hanno chiesto i locali per aprire un sede sperimentale per sei mesi.

No soldi a fondo perduto.

Non verranno elargiti soldi a fondo perduto, la cooperativa si incaricherà di pagare le bollette, chiedendo ai beneficiari di restituire i prestiti (che hanno un tetto di 1.000 €) in un anno e senza interessi. Il fondo iniziale sarà di 40.000 € e sarà coperto da una grande Fondazione benefica privata. La cooperativa potrà garantire le eventuali perdite con l’accesso al fondo garanzia della legge 108 96. Lo sportello, che ancora attende il via libera ufficiale, durerà sei mesi, poi si valuteranno i risultati. Ma il modello che coinvolge il privato il sociale e l’ente locale a Napoli è replicabile in tutta Italia.