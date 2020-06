Il Covid-19 e il rischio di una recessione sociale

Mangiare cibi raffinati è certo meglio che morire di fame, ma alla lunga i nutrizionisti lo sconsigliano. Questa dieta può essere meno nutriente, persino dannosa. Analogamente, in questo tempo di distanziamento fisico connettersi agli altri per via digitale può essere meglio di niente, ma affidarsi unicamente a forme di contatto sociale “altamente raffinate” può privarci di componenti essenziali dell’interazione umana e può finanche aumentare la nostra esposizione a elementi dannosi.

(…) Una società siffatta aiuterà anche a contenere la diffusione dei virus, ma ci priverà dei benefici per la salute derivanti dal contatto fisico, documentati sia negli animali che nell’uomo. Gli studi mostrano che il contatto fisico non è solo una parte fondamentale dei legami sociali, ma aiuta anche a regolare lo stress e la temperatura corporea.

Stringere mani, toccare, abbracciarsi, cullarsi l’un l’altro è stato persino associato, in taluni casi, a una migliore risposta immunitaria. Il contatto fisico è anche responsabile di un microbioma più vario, importante per la salute e la risposta alle malattie. Ridurre il contatto fisico comporta dunque il rischio di altri costi sanitari a lungo termine.

Per quando il vaccino sarà sviluppato e reso disponibile, è possibile che la società si sia abituata al distanziamento e che non ritenga più sicuri i grandi assembramenti. Alcune norme sociali potrebbero diventare permanenti. Di certo, assisteremo a cambiamenti profondi del modo in cui viviamo, lavoriamo e giochiamo – nonché del modo in cui invecchiamo.

Sono tutti fattori importanti per la nostra salute. Alcune persone si adatteranno particolarmente bene a queste novità, ma se i livelli generali di isolamento sociale e solitudine cresceranno, nel lungo termine è probabile che la salute pubblica ne risenta. Inoltre, per le persone che già prima erano sole e/o isolate e per quelle afflitte da patologie fisiche o mentali preesistenti, il distanziamento sociale potrebbe facilmente comportare un aggravamento della condizione medica.