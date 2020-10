Il Covid-19 uccide di meno ma pazienti in rianimazione in costante aumento Da giugno ad oggi i contagi in 4 regioni - Sardegna, Campania, Lazio e Sicilia - hanno fatto registrare incrementi che vanno dall’80 al 150% di Nicola Barone

Pronti al vaccino anti influenza. Scotti: utile contro il Covid

Da giugno ad oggi i contagi in 4 regioni - Sardegna, Campania, Lazio e Sicilia - hanno fatto registrare incrementi che vanno dall’80 al 150%

2' di lettura

Cure più efficaci e a una popolazione di contagiati mediamente più giovane fanno sì che il Covid oggi uccida di meno rispetto a giugno. Se prima a non sopravvivere erano quasi 15 pazienti su cento, oggi sono circa 12. Complessivamente dal bollettino quotidiano del ministero della Salute emerge una situazione stabile, con un aumento di 1.851 contagi in ventiquattro ore che portano il totale a 314.861 (circa duecento più del giorno precedente ma un numero di tamponi più ampio, 105.564 tamponi contro i 90.185 di martedì). Cala lievemente invece l’incremento delle vittime - 19 nelle ultime 24 ore contro le 24 del giorno precedente - mentre le terapie intensive continuano la lenta salita: altri 9 malati in più per un totale di 280.

Lockdown locali in caso di necessità

A preoccupare piuttosto è come si sta muovendo il virus. Da giorni infatti la Campania è la regione più colpita e oggi, terzo giorno consecutivo, ha fatto segnare il maggior incremento, con 287 nuovi casi. Anche il Lazio resta un osservato speciale, con 210 casi in un giorno, più di Lombardia, Piemonte, Veneto ed Emilia Romagna. Preoccupazioni confermate dal rapporto dell’Osservatorio nazionale sulla Salute coordinato dal consulente del ministro Speranza, Walter Ricciardi. Da giugno ad oggi i contagi in 4 regioni - Sardegna, Campania, Lazio e Sicilia - hanno fatto registrare incrementi che vanno dall’80 al 150%. «Dobbiamo mantenere alta l’attenzione e intervenire con tempestività nei territori che mostrano un rialzo dei contagi», dice Ricciardi. Lockdown locali, dunque, in caso di necessità.

Il punto con il commissario per l’Emergenza Arcuri

Fondamentali come lo è il rafforzamento del Servizio sanitario nazionale in ambito ospedaliero, a partire da un rinforzo delle terapie intensive e sub intensive, tramite appositi piani di riorganizzazione predisposti dalle regioni. Sulla questione c’è stata oggi una riunione tra la conferenza delle regioni e Domenico Arcuri, il Dl rilancio affida infatti al commissario per l’Emergenza l’attuazione dei piani o la possibilità di delegare ai presidenti di regione il compito. Al momento solo nove regioni hanno chiesto la delega, mentre le altre undici devono ancora decidere come muoversi.

Indagine sulle rianimazioni, dubbi sulla Sicilia

Partono intanto verifiche in tutta Italia per verificare il rispetto dei criteri di sicurezza nei reparti di terapia intensiva Covid. Secondo quanto annunciato all’Ansa dal presidente dell’Associazione anestesisti rianimatori ospedalieri italiani (Aaroi-Emac) Alessandro Vergallo, si stanno avviando «controlli a tappeto» e, al momento, «abbiamo dubbi sul rispetto dei criteri di sicurezza, dal punto di vista organizzativo e logistico, in alcuni ospedali della Sicilia. Nella corsa all’implementazione dei posti letto di terapia intensiva Covid-19 nella Regione, emergono vari dubbi inerenti proprio i percorsi di sicurezza». A livello più generale per Vergallo «non vi è ad oggi alcuna evidenza scientifica che il virus SARS-CoV-2 sia mutato o si sia indebolito ed i casi di Covid-19 sono in progressivo aumento, ma il sistema sta tenendo e le terapie intensive per ora reggono».