Il Covid accelera la crisi dell’imprenditoria marchigiana. Si salvano hi-tech e servizi avanzati

Proprio le imprese a più alto contenuto di conoscenza necessitano di un ecosistema imprenditoriale in grado di sostenerne lo sviluppo: quello delle Marche «evidenzia elementi di ritardo rispetto alle regioni del nord Italia e un relativo arretramento negli ultimi anni». Fra gli elementi di debolezza, la carenza di operatori che favoriscono le partnership produttive, commerciali e finanziarie (incubatori e acceleratori) e le possibilità di accesso agli strumenti di finanza innovativa.

Non per ultimo, l’accentuata concentrazione territoriale lungo la fascia costiera e nelle principali aree urbane, che pone un problema di scelta fra la necessità di sostenere questa tipologia di imprese e gli obiettivi di riequilibrio territoriale, diventati ulteriormente pressanti dopo il sisma del 2016: «La sfida è favorire anche in queste aree l’avvio di imprese a più alto contenuto di conoscenza e non strettamente legate alla ricostruzione – conclude Iacobucci -, in modo che possano rappresentare un effettivo fattore di sviluppo economico nel lungo periodo». In questa direzione la Fondazione Merloni ha da poco lanciato a Fabriano l’edizione 2020 di ReStartApp, campus residenziale di incubazione e accelerazione per giovani imprenditori, promosso e realizzato dalla Fondazione Edoardo Garrone, con l’obiettivo di favorire l’avvio di attività imprenditoriali in grado di valorizzare le risorse dell’Appennino in chiave innovativa e sostenibile.