Il Covid nei bilanci delle Asl: nel mirino dei revisori costi e smart working

Il servizio che si occupa del controllo di gestione potrà valutare se le soluzioni adottate siano adeguate o suscettibili di essere migliorate in termini di efficienza, efficacia ed economicità, suggerendo, misure correttive. Un aspetto delicato è rappresentato dall’idoneità dei sistemi informativi per il rilevamento (proficuo) dello svolgimento del lavoro da remoto e per il tracciamento delle attività svolte.

Spetta ancora al collegio sindacale verificare che le strutture interne alle aziende abbiano attivato misure funzionali alla riduzione dei rischi conseguenti alla pandemia.

Si fa riferimento in particolare alle strutture deputate alla gestione del rischio sanitario, che devono adeguare i propri modelli di monitoraggio al mutato quadro di riferimento, sia per l’individuazione delle aree critiche che possono generare conseguenze nocive per gli utenti, sia per i possibili esiti legali di tali situazioni (l’inasprimento del contesto economico comporta verosimilmente un forte aumento della litigiosità e un possibile aumento di richieste di risarcimento).