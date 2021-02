Il Covid blocca una partita Iva su due ma i ricavi ko aprono l’opzione flat tax La crisi ha colpito fatturati già al minimo: 35mila euro per i professionisti con gli Ordini e 15mila per chi è senza Albo. A giugno l’assegno l’Iscro, ma sarà solo per 41mila lavoratori di Valeria Uva

Consultazioni, Salvini: da Draghi impegno a non aumentare tasse

La crisi ha colpito fatturati già al minimo: 35mila euro per i professionisti con gli Ordini e 15mila per chi è senza Albo. A giugno l’assegno l’Iscro, ma sarà solo per 41mila lavoratori

3' di lettura

Oltre due milioni di partite Iva sono rimaste ferme durante il lockdown fino al 3 maggio dello scorso anno. In pratica il 40% dei 5,3 milioni di soggetti che compongono la galassia degli indipendenti, tra professionisti, imprenditori e altre partite Iva. Ancora per tutto il mese di maggio lo stop ha coinvolto il 28% degli indipendenti. E per molti si protrae tuttora: basti pensare ai lavoratori dello spettacolo o del turismo. La fotografia del primo impatto dell’emergenza Covid-19 è contenuta nel Rapporto sulle libere professioni, presentato nei giorni scorsi da Confprofessioni. Per tutti il 2020 sarà ricordato come l’annus horribilis, per via del vertiginoso calo dei redditi, che chiude un decennio di crisi profonda e inarestabile.

Dal punto di vista fiscale e contabile, però, proprio il calo dei redditi potrebbe almeno consentire alle partite Iva finora in fascia medio-alta (con redditi oltre i 65mila euro) di cambiare regime, centrando l’obiettivo della flat tax, il regime forfettario riservato a chi dichiara meno di 65mila euro appunto.

Loading...

Ma andiamo con ordine. Per avere un’idea dell’effetto della pandemia sulla galassia degli indipendenti (professionisti, imprenditori, commercianti e autonomi) bisogna mettere insieme più tasselli. Come ricorda Confprofessioni, a fermarsi, infatti, non sono state tutte le categorie: a casa senza reddito sono rimasti soprattutto gli autonomi: 1.549.610, uno su due. Inevitabile che si siano messi subito in fila per i bonus Inps da 600 euro: oltre 4 milioni le domande arrivate all’Inps solo per marzo e aprile.

Un’altra cartina di tornasole arriva poi dalla seconda ondata delle domande di sostegno per i contributi e le indennità previste dal decreto Rilancio e dai decreti Ristori, il cui accesso per le partite Iva era legato anche al calo di fatturato dei primi mesi del 2020. Ebbene in queste condizioni si sono trovati oltre 2.393.018 contribuenti solo per i contributi del Dl Rilancio (si veda anche la pagina a fianco).

I professionisti