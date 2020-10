Il Covid cambia il modo di pagare: ecco come l’Italia si avvia verso il cashless

Fedeltà al contante

La fotografia dei trend di pagamento in Italia ci dice che nel 2019 il numero di transazioni pro capite con carta è salito a 57, mentre quelle cashless a 92: si tratta di valori allineati a quelli di Spagna, Malta e Grecia (dove si registrano rispettivamente 103, 96 e 72 operazioni in modalità elettronica per individuo) e sugli stessi livelli di fedeltà al contante si muovono inoltre anche Germania e Austria, dove si contano nell'ordine 68 e 105 transazioni con carta pro capite (ma in questi Paesi è molto più utilizzato il bonifico, quindi uno strumento sempre digitale).

Viaggia invece su livelli decisamente diversi la media dell'Europa occidentale, dove le operazioni elettroniche in un anno sono 172 per individuo e 264 quelle cashless. La palma di soggetti più sensibili ai pagamenti in forma digitale va infine ai cittadini nord-europei, con un numero medio di transazioni effettuate ogni anno con carta che arriva a 389.

Le prospettive di mercato

L'incertezza “imposta” dalla pandemia ancora in corso rende difficile, secondo gli esperti di BCG, la definizione dei possibili scenari a venire. Tre, in ogni caso, le ipotesi possibili di crescita del giro d'affari dei pagamenti elettronici basati sull'andamento del Pil globale.