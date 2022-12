Il Covid in Cina fa meno paura e le Borse rimbalzano con i dati Usa

Ascolta la versione audio dell'articolo

3' di lettura

In altri tempi il dilagare del Covid in Cina avrebbe terrorizzato gli investitori. La paura di nuove varianti (ormai cresce la Gryphon) avrebbe fatto tremare i mercati finanziari. Ora è a malapena rumore di fondo. Tanto che giovedì i listini hanno chiuso tutti in abbondante rialzo: Milano +1,20%, Parigi +0,97%, Francoforte +1,05%, mentre l’S&P 500 ha chiuso in rialzo dell’1,75% e il Nasdaq del 2,59%. Gli occhi guardavano con terrore non le statistiche sui contagi in Cina, ma il consueto rapporto ...