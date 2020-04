Il Covid e la gestione della flessibilità nel lavoro di Marisa Campagnoli*

(goodluz - stock.adobe.com)

Le attuali vicende di cronaca hanno messo alla luce quanto il lavoro da casa, il cosiddetto smartworking, sia effettivamente una soluzione adottabile dalle aziende italiane, un'alternativa che non va a minare la produttività dei lavoratori che normalmente svolgono il proprio lavoro da un ufficio. È anzi dimostrato che il lavoro agile apporta dei benefici notevoli a una pluralità di attori: il datore di lavoro, il lavoratore e la città. Il datore può contare su una riduzione dei costi di gestione degli spazi; il lavoratore dal suo beneficerà di meno stress, meno costi di trasporto e un migliore worklife balance e nel frattempo la città godrà di meno traffico e inquinamento.



Questa forma di lavoro, alternativa a quella standard, ha però radici più lontane ed è figlia delle nuove esigenze non solo dei lavoratori, ma dell'intera società, che vedono l'emergere dei bisogni della persona. Prima fra tutte, la necessità di avere un buon worklife balance, ossia una buon equilibrio tra vita lavorativa e privata. Secondo la survey di ADP “Workforce View 2019” il 32,4% degli italiani pensa che la propria azienda non sia interessata al suo benessere mentale (un altro 37% ha risposto “SI, ma solo superficialmente”) e alla domanda “cosa pensi che possa impattare positivamente sul tuo benessere mentale e psicologico in tema lavoro?” il 43% degli italiani ha risposto proprio il lavoro flessibile.

Vi è quindi la necessità da parte delle imprese di garantire una maggiore flessibilità ai propri dipendenti, sia in termini di ore di lavoro che in termini di luogo, i quali devono essere messi nelle condizioni di svolgere i propri compiti, di comunicare e collaborare in modo agile. Infatti, poiché le persone sono sempre più connesse e hanno costantemente accesso a strumenti che le mettono in contatto con il mondo esterno, si aspettano di poter fare lo stesso con i colleghi di lavoro, in qualsiasi momento e anche in spazi di solito adibiti ad attività personali.



Già prima dell'arrivo del Coronavirus e della conseguente situazione di crisi, sono molte le aziende italiane che hanno risposto ai nuovi bisogni manifestati dai lavoratori offrendo servizi di smartworking, resi possibili dalle nuove tecnologie come il Cloud Computing e l'IoT.



In Italia, tuttavia, questo fenomeno ha ancora una rilevanza contenuta rispetto ad altre realtà europee: le aziende che utilizzano sistemi cloud è pari al 22% rispetto al 57% della Finlandia, al 48% della Svezia e al 42% della Danimarca, Paesi leader in Europa (dati Ambrosetti-Adp 2017).

Sul fronte del lavoro in mobilità, la digitalizzazione permette la condivisione di documenti e informazioni in modo rapido e intuitivo: i team di lavoro devono avere a disposizione strumenti che permettano di lavorare a più mani su uno stesso documento e condividere informazioni in modo veloce, anche stando fisicamente lontani. Se ciò garantisce all'azienda la continuità del lavoro, allo stesso tempo consente ai lavoratori di operare in modalità di smartworking che consentono una migliore conciliazione tra la vita privata e quella professionale. Alcuni strumenti di lavoro nel nuovo scenario connotato da digitalizzazione, interconnessione e dematerializzazione sono: device mobili, piattaforme VPN ad accesso remoto che estendono la rete interna agli utenti in telelavoro, strumenti di project management web-based, dotati di messaggistica istantanea, per il coordinamento dei team di progetto.



Promuovere un nuovo modo di lavorare smart, agendo sugli strumenti capaci di accelerare la trasformazione digitale dell'impresa, consente di integrare quelli che prima erano sistemi di lavoro gerarchizzati, autonomi e confinati al singolo individuo all'interno di un “ecosistema” aziendale capace di dotare il lavoratore di tutti gli strumenti necessari per interfacciarsi con i colleghi e di portare a termine i suoi compiti, ovunque si trovi, senza particolari limitazioni spazio-temporali, secondo il principio “anytime, anywhere”.