Il Covid fa tardare il 730 precompilato: come prepararsi per non perdere i rimborsi

2. se il pagamento è stato fatto con un mezzo tracciabile (ad esempio, bancomat, carta di credito o app di pagamento), la spesa è detraibile, ma bisogna aver conservato la prova del mezzo di pagamento. E potrebbe essere utile iniziare a fare in queste settimane un primo riscontro per evitare di arrivare troppo a ridosso della dichiarazione dei redditi. L’agenzia delle Entrate offre un’alternativa: al posto della documentazione di pagamento, si può inserire sul documento - come la fattura - un’attestazione del destinatario del pagamento, che certifica di aver ricevuto il denaro con un pagamento tracciato.

Spese rimborsate per Covid

Nell’anno del Covid molte spese detraibili sono state in parte rimborsate. Pensiamo ad esempio alla retta della mensa scolastica pagata in anticipo e poi in parte restituita. O all’iscrizione dei figli in palestra. Anche in questo caso può essere utile rimettere in ordine per tempo la documentazione, perché è detraibile soltanto la spesa rimasta effettivamente a carico del contribuent e.

Attenzione poi al disallineamento degli anni scolastici. Le persone fisiche seguono il principio di cassa, perciò la spesa per la mensa dell’anno scolastico 2019-20, pagata in unica soluzione a novembre 2019, doveva essere detratta nel modello 730 presentato nel 2020. Se poi nel corso del 2020 c’è stato un rimborso per la chiusura delle scuole dovuto a Covid-19, ci potranno essere due situazioni diverse:

1. il rimborso è già stato scomputato dalla spesa detraibile riportata nel 730 2020, e allora nel 730 presentato quest’anno non occorre fare nulla;

2. il rimborso non è stato scomputato nel 730 2020, e allora nel 730 presentato quest’anno bisognerà indicarlo come reddito soggetto a tassazione separata nel quadro dei Redditi diversi.