Il Covid ha reso le istituzioni multilaterali ancora più indispensabili

Di conseguenza, i policymaker nazionali stanno esplorando nuove modalità per localizzare la produzione di beni e servizi essenziali. E i Paesi con grandi mercati nazionali punteranno a una maggiore autosufficienza, potenzialmente segnando la condanna a morte delle filiere produttive globali nel mondo post-pandemia.

L'insourcing o la regionalizzazione delle filiere accelererebbe ulteriormente la tendenza alla deglobalizzazione iniziata dopo la crisi finanziaria globale del 2008 e spingerebbe l'economia globale a frammentarsi in blocchi regionali. In risposta, i Paesi che attualmente si affidano alle filiere globali dovrebbero ristrutturare le proprie economie per concentrarsi maggiormente sulla domanda interna o regionale.

La ristrutturazione su larga scala implicita in tale scenario si tradurrebbe in risultati non ottimali per tutti. I costi di produzione aumenterebbero e le economie diventerebbero, per ironia della sorte, più vulnerabili agli shock esogeni. Ad esempio, un paese o una regione colpita da una malattia meno infettiva ma più letale del Covid-19 avrebbe maggiori difficoltà a ricostruire la propria capacità produttiva in un mondo deglobalizzato.

Le politiche economiche chiuse non sono la risposta. Ridurre le vulnerabilità correlate alle filiere produttive globali richiede più globalizzazione, non meno.

Per la maggior parte dei beni di consumo e dei beni d'investimento, a parte alcuni prodotti critici come le forniture sanitarie, le economie possono ridurre al massimo la propria dipendenza da un manipolo di altri Paesi o fornitori diversificando le fonti di approvvigionamento e costruendo riserve adeguate. La resilienza dovrebbe diventare un principio guida della politica economica, come dimostra la diversificazione dell'approvvigionamento alimentare di Singapore. Analogamente, le economie Asean+3 hanno dimostrato adattabilità e resilienza all'indomani della crisi del 2008 affidandosi con successo alla domanda interna e intraregionale per sostenere la crescita, mentre l'economia statunitense e quella europea sono state gravemente indebolite.