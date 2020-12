Il Covid ha reso più solida la Ue, bilanci flessibili anche nel 2021

Abbiamo dovuto affrontare una malattia che non riconosce i confini nazionali, una pandemia che si diffonde attraverso il contatto e la socialità. Nel 2020 abbiamo utilizzato la nostra interdipendenza economica come fonte di forza per rispondere a questa minaccia. È importante – ora che ci avviciniamo alla fine dell’anno – riflettere su ciò che è stato fatto e anche guardare già al 2021.

Innanzi tutto, i governi nazionali hanno reagito con rapidità. A tal fine, per dare una risposta tempestiva ed efficace è stato essenziale utilizzare i nostri sistemi fiscali e di protezione sociale. La decisione di sospendere temporaneamente le regole di bilancio è stata un chiaro segnale che la crisi, come pure la nostra risposta, sarebbero state diverse. Ha consentito ai governi di varare una serie di misure di sostegno eccezionali – sia per dimensioni che per natura – al fine di salvaguardare l’occupazione e i redditi. Queste azioni sono state fondamentali per attenuare l’impatto economico delle misure di contenimento sulle nostre economie.

Anche le istituzioni dell’Ue hanno adottato collettivamente una serie di misure di sostegno senza precedenti per far fronte a quella che è una crisi senza precedenti. La Banca centrale europea ha svolto un ruolo proattivo nel corso di tutto l’anno, adottando misure strategiche di sostegno che hanno reso l’accesso al credito meno costoso per coloro che ne hanno bisogno in tutta l’Ue. L’unione delle loro politiche e dell’azione del governo a sostegno delle economie si è rivelata estremamente importante per aiutare le comunità e le imprese a reagire alla crisi.

In aprile l’Eurogruppo, insieme agli Stati membri non appartenenti alla zona euro, ha raggiunto un accordo su tre reti di sicurezza cruciali del valore di 540 miliardi di euro, tutte ormai pienamente operative. Il programma Sure fornisce fondi per aiutare i Paesi a pagare i loro regimi di integrazione salariale finalizzati a salvare i posti di lavoro. La Banca europea per gli investimenti dispone di maggiori poteri per erogare prestiti alle imprese – in particolare le piccole e medie imprese – colpite dalla pandemia di Covid-19. I governi possono avere accesso a una nuova linea di credito precauzionale incondizionata a titolo del meccanismo europeo di stabilità.

Inoltre, a luglio i leader dell’Ue hanno concordato un fondo per la ripresa da 750 miliardi di euro per sostenere le regioni e i settori maggiormente colpiti dalla pandemia, attraverso una combinazione di sovvenzioni e prestiti. Questo piano è al centro della strategia di ripresa dell’Ue.