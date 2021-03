Il Covid ha ucciso il part time. E per le donne può essere una buona notizia La nuova flessibilità del lavoro agile, forzatamente sperimentato in pandemia, dà una risposta nuova alla conciliazione famiglia-lavoro di Chiara Di Cristofaro

Il part time? Anacronistico, un po' vintage. Può essere utile, certo, in alcuni casi ma non rappresenta più la soluzione ideale al problema della conciliazione famiglia-lavoro che, tuttora, riguarda prevalentemente le donne. Se fino a una decina di anni fa ottenere il part time, soprattutto in alcuni settori, era considerata una vera e propria conquista per il lavoro femminile, oggi il punto di vista è totalmente cambiato. Il costo del part time in termini di impoverimento economico, disparità pensionistica, stop alla carriera, è enorme e lo stanno pagando quelle donne che hanno ridotto le ore lavorative per riuscire a gestire famiglia e figli e lavoro di cura in genere. Proprio la pandemia, con l'esplosione (incontrollata, per ora) dello smart working, può fare la differenza e rappresentare una svolta importante, perché è proprio l'essenza del lavoro ad essere cambiata con questa pandemia. Vediamo come.

Una donna su 3 lavora part-time, record di quelli involontari

Partiamo dai numeri: rispetto agli uomini, le donne hanno meno probabilità di lavorare full time, maggiori probabilità di avere posti di lavoro con minore retribuzione e meno probabilità di fare carriera. Così l'Ocse sintetizza la situazione lavorativa delle donne in tutto il mondo, concludendo che permane un forte gender pay gap che fa sì che le donne corrano maggiormente il rischio di terminare la loro esistenza in povertà. In Italia, il 7,9% dei lavoratori ha un impiego part time, contro il 31,8% delle lavoratrici, cioè quasi una donna su tre. La media dei Paesi Ocse è, rispettivamente, del 9,6% e del 25,4%.

Ma il dato che colpisce maggiormente, oltre ovviamente alla discrepanza uomo-donna, riguarda il numero dei part time involontari: l'Italia ha il record dei part time femminili involontari, subiti e non scelti, pari al 20% del totale secondo i dati Ocse (per gli uomini sono il 6,5%), nel 2005 erano il 9% e nel 2010 il 13%. Un boom, negli ultimi anni, di aziende che preferiscono lavoratori a tempo parziale. «Bisogna considerare la questione sia dal lato della domanda che dell'offerta. Dal lato aziendale, sembra più che altro una questione di distribuzione del lavoro, più che produttiva, visto l'elevato numero di part time involontari», riflette la professoressa Luisa Rosti, ordinaria di Politica economicaall'Università di Pavia. «Ma dal lato delle donne la domanda che ci dobbiamo porre è: cosa le tiene legate al part time oggi?».

IL GENDER GAP Dati in %

Le rinunce del tempo parziale: stipendio, carriera e pensione

La domanda della professoressa Rosti è tanto più lecita se si pensa a quale sia il costo del part time per la vita lavorativa: in termini di stipendio, ovviamente, di carriera (e qui va fatto un ragionamento) e soprattutto di pensione, un fattore spesso sottovalutato ma che porta a una prospettiva di maggiore povertà per le donne dopo l'età lavorativa, come diretta conseguenza del gap contributivo oltre che di quello retributivo, di carriere più brevi e di maggiori periodi di astensione dal lavoro. In media, nei Paesi Ocse, le donne hanno una pensione del 25% inferiore a quella degli uomini.

Chiara Bisconti è una manager con grande esperienza di multinazionali e di settore pubblico, assessora al Comune di Milano nella giunta Pisapia, è consulente per le Risorse umane e siede nei cda di aziende pubbliche e private. In passato, il suo era l'esempio di come un tempo parziale poteva conciliarsi con una carriera di successo e con la famiglia. «Certo - dice Bisconti - ai tempi l'ho considerato un'opportunità concreta di conciliazione, ne ho usufruito e da direttrice del personale l'ho concesso quando richiesto, l'ho sostenuto e caldeggiato. Ma questo valeva quando non c'era il lavoro agile: era il minore dei mali. Adesso mi sembra una scelta superata, almeno se parliamo di conciliazione». Sulla stessa lunghezza d'onda anche Silvia Zanella, autrice de "Il futuro del lavoro è femmina"(Bompiani): «Fino a una decina di anni fa era considerato a tutti gli effetti una modalità di conciliazione che permetteva, specialmente alle donne, di avere un equilibrio maggiore tra vita familiare e lavorativa, con i lavori di cura tradizionalmente a carico delle donne». E' stato un tentativo di cambiare un paradigma del lavoro, aggirando però l'ostacolo.