Il Covid impone viaggi corti L’auto piccola guadagna quote

In città si fanno meno chilometri perché le distanze da coprire sono minori rispetto ai percorsi extraurbani. Questo ha effetti sull’usura e quindi sulla manutenzione della vettura. In realtà, i tagliandi non seguono in maniera sempre lineare il chilometraggio dell’auto, in quanto sono anche legati all’anzianità e comunque dipendono dalle prescrizioni delle case auto. Le differenze, magari, si vedono sull’usura dei freni e di altri componenti che sono più stressati da un utilizzo cittadino. L’altro impatto è quello derivante dagli incidenti che in città hanno una frequenza maggiore, ma la cui entità dei danni è più bassa.

E poi in città sta attecchendo la micro-mobilità. Non si sa ancora se le aziende ne faranno largo uso, ma le società di noleggio offrono servizi. Per esempio, Leaseplan noleggia i monopattini elettrici e le microcar ed Arval le e-bike. E poi ci sono le moto, in cui ALD Automotive è leader con oltre 5000 unità in noleggio.

Ma in città si muovono anche i dipendenti che non hanno una vettura aziendale assegnata e che devono recarsi al lavoro. La loro mobilità, in questo momento storico legato alla pandemia, è un problema perché ha un impatto notevole sulla organizzazione e sulla sicurezza aziendale. Non ha molto senso per un’azienda preoccuparsi di fare investimenti all’interno dei propri uffici, organizzare le persone per bolle per cercare di gestire un eventuale focolaio e poi disinteressarsi di come queste si recano al lavoro, magari col treno o con il bus. Questo sta portando ad emergere all’interno dell’azienda la figura del mobility manager. Spetta a lui, quindi, richiedere ai partner di mobilità delle soluzioni ad hoc.

È il caso del prodotto di Arval “employees pooling” tramite cui uno o più veicoli vengono forniti in noleggio all’azienda in modo flessibile, cioè senza vincoli di durata, con a bordo la tecnologia del car sharing. Tramite questa soluzione l’azienda può avere una chiara visibilità di chi sta usando questi veicoli e definire una mobilità aziendale temporanea dedicata ai suoi dipendenti compatibile con la policy delle bolle aziendali propria di questo momento.