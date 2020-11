Il Covid lascerà 60-100 miliardi di crediti deteriorati

Le aziende classificate come Utp rappresentano una fetta rilevante del tessuto imprenditoriale italiano. È bene sottolineare come si tratti di rapporti “vivi” nei confronti di imprese che soffrono temporanei squilibri patrimoniali e finanziari, ma che in Italia danno lavoro a oltre un milione di persone, con esposizione complessiva verso il sistema bancario di circa 61 miliardi di euro.

A fine 2019, su un totale di 61 miliardi di euro di crediti bancari Utp, in sensibile riduzione e in linea con il trend complessivo degli Npe, oltre il 48% del mercato complessivo – circa 29,3 miliardi di euro – è rappresentato da Unicredit, Intesa Sanpaolo e Banco Bpm, che pure rispetto al 2018 hanno registrato una riduzione degli stock rispettivamente del 26%, 23% e 17 per cento. La complessità della sfida è contribuire in maniera sostanziale al sostegno delle imprese meritevoli, cercando di accompagnare le aziende classificate Utp su cammini virtuosi, aiutandole e indirizzandole in percorsi di risanamento che le portino a poter servire il proprio indebitamento in maniera sostenibile, con rilevanti impatti per l’economia reale del Paese e l’occupazione.

Già oggi, a pochi mesi dall’avvio della operatività, la divisione Utp di Prelios – che gestisce un portafoglio di oltre 10 miliardi di euro – nel corso del 2020 ha potuto, grazie a competenze uniche nella gestione delle inadempienze probabili, alla continua ricerca, nel corso delle operazioni di ristrutturazione, di soluzioni sostenibili nell’interesse dei diversi stakeholders e a una infrastruttura tecnologica quale strumento imprescindibile per la conoscenza del credito, riportare in bonis 340 aziende, con l’obiettivo di arrivare a 400 imprese entro la fine dell’anno. Sono, inoltre, state concesse moratorie e rimodulazioni dei piani di pagamento in favore di circa 200 aziende, principalmente società attive nei settori più impattati dalla crisi, per supportarle nella loro ripresa a beneficio di tutto il sistema economico nazionale.

In questo scenario di probabile incremento dei flussi di nuovi Npe – con la conseguente necessità di nuove operazioni di cessione di portafogli sia sul mercato primario sia sul secondario – l’adozione di piattaforme digitali per il trading di Npl rappresenta uno strumento ottimale per supportare il sistema bancario nel proseguire il processo di riduzione dello stock, oltre che garantire ai servicer un modo efficiente per effettuare cessioni come strategia proattiva di recupero.

Fintech e piattaforma BlinkS

Per questo motivo Prelios, anche seguendo le indicazioni di Bce e Commissione europea, per prima in Italia da oltre un anno ha lanciato la piattaforma BlinkS, creando così un mercato digitale italiano in cui venditori e investitori nazionali e internazionali si incontrano per negoziare e cedere crediti non performanti. Questo nuovo approccio tecnologico sta cambiando l’industria degli Npe, creando maggiore efficienza e trasparenza sul mercato.