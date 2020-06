Il Covid non cambia la Biennale. Il presidente Cicutto: streaming non a tutti i costi Alla mostra del Cinema si cerca di riprendere la normalità ma con conferenza stampa in streaming. Presentati i cartelloni di Teatro, Musica e Danza di Gerardo Pelosi

La Biennale di Architettura slitta a 2021, Biennale Arte nel 2022

Alla mostra del Cinema si cerca di riprendere la normalità ma con conferenza stampa in streaming. Presentati i cartelloni di Teatro, Musica e Danza

4' di lettura

«Essere presenti a Venezia è un’esperienza in sé, non un modo come un altro di fruire varie forme d’arte, per questo ci opponiamo con decisione a chi vuole sostituire la presenza fisica con il digitale». La pandemia non riuscirà a cambiare lo spirito della Biennale di Venezia secondo il nuovo presidente dell’istituzione culturale veneziana Roberto Cicutto costretto però a presentare in streaming i cartelloni di Teatro, Musica e Danza in programma tra settembre e ottobre.

La Mostra del Cinema in programma dal 2 al 12 settembre secondo Cicutto «avrà probabilmente molte conferenze stampa in streaming ma non assolutamente sostituibili all’attività di Mostra a cui siamo abituati». Cicutto ha spiegato che Teatro, Musica e Danza hanno mantenuto i loro programmi (salvo qualche cambiamento per Danza che contava su presenze internazionali provenienti da Paesi che non possono ancora garantire la totale mobilità) allineandosi alla conferma di date e programmi della Mostra del Cinema. «Da subito – ha osservato Cicutto - è stato chiaro che non ci saremmo “accontentati” di Mostre e Festival on line, ritenendo la presenza fisica un elemento fondamentale e insostituibile della piena fruizione dell’offerta della Biennale».

Dialogo, varietà e grazia: tre Biennali per tornare dal vivo

Una scelta dettata anche dal rispetto per il grande lavoro fatto dai direttori artistici (Antonio Latella per il Teatro, Ivan Fedele per la Musica e Marie Chouinard per la Danza). Le condizioni imposte dalla pandemia, ha precisato sempre il nuovo presidente della Biennale, «hanno però dato anche qualche frutto positivo: tra fine agosto e fine novembre si svolgeranno la Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica seguita dai Festival di Teatro, Musica e Danza. Il tutto in stretto legame con Architettura e Arte che, se pur rinviate al 2021 e al 2022, saranno presenti da fine agosto nella Mostra curata dai sei direttori (Hashim Sarkis, Cecilia Alemani, Alberto Barbera, Antonio Latella, Ivan Fedele e Marie Chouinard) che al Padiglione Centrale dei Giardini racconterà i momenti chiave della storia della Biennale che quest'anno compie 125 anni (1895-2020)».

I leoni per Teatro, Musica e Danza

Quanto ai leoni d’oro per Teatro, Musica e Danza Cicutto ha reso noti i nomi dei vincitori. Andranno a due “tecnici” del palcoscenico i Leoni del 48esimo Festival del Teatro (in programma dal 14 al 25 settembre): Leone alla carriera al sound designer Franco Visioli e Leone d’argento al regista e coreografo Alessio Maria Romano. Per il 64esimo Festival di Musica contemporanea (5 settembre-4 ottobre), il Leone d’oro è stato assegnato al più grande compositore spagnolo vivente, Luis de Pablo, classe 1930, mentre quello d’argento al compositore argentino naturalizzato francese Raphaël Cendo. Il 14esimo Festival di Danza Contemporanea (13-25 ottobre) ha voluto premiare la dinamicità e la permeabilità, con il Leone d’oro alla carriera all’artista ispano-elvetica La Ribot, personalità unica con i suoi Piezas distinguidas che l’hanno imposta dalla Tate Modern al Théâtre de la Ville di Parigi. Leone d’argento a Claudia Castellucci, drammaturga, coreografa e didatta.

Cicutto ha anche messo l’accento sulla qualità dei risultati ottenuti nelle attività di Biennale College «frutto di una visione progettuale che ogni direttore artistico ha perseguito nel corso del proprio mandato, proiettando nel mondo nuovi artisti, o scoprendo aspetti inediti di talenti affermati, ma soprattutto consegnandoci nuovi punti di vista a dimostrazione che “l’arte può cambiare il mondo”».