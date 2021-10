Il Covid non ferma l’hi tech. Nuovo record per Industria 4.0

«Il 2020 - commenta Giovanni Miragliotta, Direttore dell’Osservatorio Transizione Industria 4.0 - ha spinto le aziende a ripensare il modo in cui vengono gestite le operations. La trasformazione di modelli di business verso la digitalizzazione ha cambiato l’approccio con cui il valore viene trasmesso al cliente: remotizzazione, flessibilità e servitizzazione diventano gli elementi chiave nella gestione dell’impresa digitale». Gli investimenti della manifattura si concentrano prevalentemente in progetti di connettività e acquisizione di dati (Industrial Internet of Things), che valgono 2,4 miliardi di euro e il 60% della spesa, e negli Industrial Analytics, con 685 milioni e il 17% del mercato.E in prospettiva? Le previsioni per il 2021 indicano un’ulteriore accelerazione della spesa, ad un tasso compreso fra +12% e +15%, superando dunque i 4,5 miliardi di euro, spinta in particolare da Cloud Manufacturing (+25-30%), Advanced Automation (+15-20%) e Advanced HMI (+12-18%), Da parte delle imprese nei prossimi sei mesi le esigenze più sentite riguardano sgravi fiscali sugli operatori di fabbrica per abbassare il costo del lavoro (55%) e incentivi per l’assunzione di personale (41%), mentre nei prossimi due anni le aziende puntano soprattutto al rilancio di forme di iper e super ammortamento su beni strumentali (acquisto, revamping e accessori), tema indicato dal 48% del campione. Il 39% delle imprese auspica incentivi diversi da quelli in vigore per investimenti in beni immateriali, come software e piattaforme per la system integration. Interessante l’impatto dello smart working sulle attività: è stato remotizzato in questo modo il 40% delle attività di formazione, controllo e audit della qualità e di monitoraggio degli impianti e il 25-30% delle attività di manutenzione, gestione delle officine, collaudo delle macchine. Evidenti i benefici in termini di flessibilità (nel 67% dei casi) e tempestività (55%) di risposta ai problemi, mentre è migliorata la soddisfazione dei lavoratori.