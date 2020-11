Il Covid non frena Ferrari: nel trimestre utile a 171 milioni e target rivisti al rialzo Nel trimestre il gruppo del Cavallino segna profitti in crescita dell’1% e rivede la guidance 2020 intorno al limite superiore di quella comunicata la scorsa estate a condizione che l’operatività non subisca l'impatto a causa della pandemia di Marigia Mangano

Ferrari chiude il terzo trimestre con 171 milioni di utili e rivede al rialzo i target per l’esercizio 2020. Quanto basta per far correre in Borsa il titolo che dopo la comunicazione dei dati del trimestre a due ore dalla chiusura segnava un rialzo del 3,6%.

In particolare il gruppo del Cavallino ha chiuso il terzo trimestre 2020 con un utile netto di 171 milioni di euro, in crescita dell’1% rispetto a quello dello stesso periodo di un anno fa. I ricavi netti sono scesi del 3% a 888 milioni di euro...