Il Covid non frena la lotta ai cartelli Con la pandemia le autorità hanno diminuito le ispezioni e valutato con attenzione i singoli casi, ma la pressione non si allenta. L’Italia è seconda nella Ue per sanzioni di Marta Casadei

La pandemia ha portato un atteggiamento momentaneamente più rilassato delle autorità rispetto ai potenziali cartelli, ma non avrà un impatto di lungo termine sull’attività antitrust né fermerà la lotta alle concentrazioni. Che non solo è aumentata progressivamente nel corso degli ultimi tre anni (periodo 2017-2019), ma vede l’Unione europea (e l’Italia, tra i Paesi membri) in prima linea per ammontare di sanzioni.

Il quadro emerge dal report «Global cartel enforcement guide» realizzato da Dla Piper. Che evidenzia come nel 2019 la Commissione europea abbia imposto ai cartelli sanzioni per circa 1,4 miliardi di euro che, se sommate alle multe delle autorità nazionali, salgono a oltre quattro miliardi (senza contare il Regno Unito). Anche negli Usa il 2019 è stato un anno di consolidamento per l’attività antitrust che, dopo una frenata nel 2017, è tornata a quota 356 milioni di dollari (in euro, circa 302 milioni ai tassi di cambio attuali).

L’impatto della pandemia

Il Covid-19, in questo scenario, ha giocato un ruolo importante, e non poteva essere altrimenti: «La pandemia non ha cambiato l’essenza dell’atteggiamento delle autorità nei confronti dei cartelli: hanno mostrato un approccio più permissivo solo rispetto ad alcune categorie industriali per mantenere intatte catene di approvvigionamento legate ai bisogni primari di cui, invece, il virus ha invece messo a rischio la continuità», spiega Alessandro Boso Caretta, partner Litigation & Regulatory di Dla Piper.

Uno degli esempi più calzanti è quello del «Temporary framework» adottato dalla Commissione europea l’8 aprile scorso per reagire alla pandemia: «Prevede una valutazione più attenta degli accordi di cooperazione, con uno strumento di comunicazione preventiva che spieghi approfonditamente le ragioni dell’alleanza», chiosa Boso Caretta.

Certo, tra gli effetti concreti della pandemia ci sono sia uno stop temporaneo ai termini e alle scadenze dei procedimenti, sia un rallentamento di alcune attività investigative come le ispezioni a sorpresa: dunque, i numeri relativi a procedimenti e sanzioni avviati o imposti nel 2020 potrebbero essere più bassi. Ma il Covid non dovrebbe comportare una marcia indietro. Anzi: la rotta, almeno in Europa, è verso febbraio 2021 quando dovrebbe entrare in vigore la direttiva 2019/1 (direttiva ECN +), pensata per aiutare gli Stati membri ad attuare regole di concorrenza più efficaci e a garantire il corretto funzionamento del mercato interno. «Gli accordi che non mantengono la competitività sono dannosi per l’economia e i consumatori - aggiunge Domenico Gullo, partner Litigation & Regulatory di Dla Piper -. Le autorità, che nel caso del Covid-19 hanno mostrato reazioni tempestive, usciranno rafforzate da questa situazione, soprattutto in Europa e in Italia».