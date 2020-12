Il Covid non frena raccolta e distribuzione delle arance rosse di Sicilia A Oranfrizer, azienda catanese specialista nella produzione dei agrumi confluita in Unifrutti Group, è iniziato il raccolto della nuova cultivar Tarocco Nucellare e nei prossimi giorni quello delle arance Moro di G.d.O.

(Agf)

A Oranfrizer, azienda catanese specialista nella produzione dei agrumi confluita in Unifrutti Group, è iniziato il raccolto della nuova cultivar Tarocco Nucellare e nei prossimi giorni quello delle arance Moro

1' di lettura

È iniziata la stagione dell'arancia rossa per Oranfrizer, azienda specialista dell'arancia rossa di Sicilia che lo scorso anno ha registrato un fatturato di 47 milioni di euro e che nei mesi scorsi è confluita in Unifrutti Group uno dei principali player della frutta fresca di alta qualità. Le operazioni di raccolta sono iniziate, nella seconda settimana di dicembre, con la nuova cultivar di Tarocco Nucellare, varietà dal gusto vivace con la polpa leggermente pigmentata.

Alla raccolta della specialità Nucellare, seguirà nei prossimi giorni l'arrivo delle arance Moro, le più ricche di antocianine, le più rosse che proprio durante questo periodo stanno sviluppando la loro eccellente pigmentazione, sia nella polpa che sulla buccia. Con le Moro arriveranno anche i mandarini.

Loading...

Gli agrumi - spiegano a Oranfrizer - soprattutto le arance rosse, stanno diventando parte integrante delle abitudini di consumo, oggi più che mai rappresentano dei frutti chiave, il loro consumo è cruciale per l'assunzione naturale della vitamina C sempre più ricercata dai consumatori. Gli ostacoli posti dal Covid 19 non frenano Oranfrizer nella distribuzione in Italia e in Nord Europa, sono state attuate tutte le necessarie precauzioni per garantire le forniture in sicurezza, dall'inizio della pandemia ad oggi non c'è mai stata carenza di manodopera.