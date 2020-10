Il covid non interferisce: attesa positiva per le Borse europee. Tokyo chiude a +0,31% L’evoluzione della pandemia viene monitorata con attenzione ma i timori sull’impatto economico delle misure anti-contagio non sembrano per ora aver condizionato più di tanto le Borse di Redazione Finanza

L’evoluzione della pandemia viene monitorata con attenzione ma i timori sull’impatto economico delle misure anti-contagio non sembrano per ora aver condizionato più di tanto le Borse

Le notizie drammatiche sulla diffusione del covid non sembrano interferire sugli andamenti delle Borse. Dopo la seduta contrastata di ieri, gli indici futures delle Borse europee appaiono questa mattina tutte in lieve rialzo. Un andamento che è in linea con la Borsa di Tokyo che ha chiuso a +0,31%.

La buona intonazione dei mercati arriva dopo che ieri le Borse europee hanno archiviato una seduta contrastata. Negative le piazze di Francoforte e Parigi, positive invece quelle di Milano e Madrid.

Il peso del settore bancario su questi due listini li ha favoriti in una giornata di rialzi sul comparto (+0,68% i guadagni medi) favoriti dalla trimestrale migliore delle attese di Ubs.

L’evoluzione del quadro epidemiologico viene monitorata con attenzione ma i timori sull’impatto economico delle misure anti-contagio non sembrano per ora aver condizionato più di tanto l’andamento dei listini con gli investitori in attesa di conoscere l’esito della consultazione elettorale dell’anno: le presidenziali Usa di novembre.

