Il Covid non risparmia i Paesi virtuosi: 30mila casi in Germania, esercito a Seul Quasi 30mila nuovi casi in Germania, esercito mobilitato in Corea del Sud per aiutare nei tracciamenti. E a Berlino si prepara una nuova stretta di Michele Pignatelli

Un reparto di terapia intensiva all’ospedale Robert Bosch di Stoccarda

Quasi 30mila nuovi casi in Germania, esercito mobilitato in Corea del Sud per aiutare nei tracciamenti. E a Berlino si prepara una nuova stretta

Quasi 30mila nuovi casi in Germania, esercito mobilitato in Corea del Sud per supportare il personale sanitario. La pandemia di coronavirus non allenta la presa, anche sui Paesi più virtuosi. Per non dire degli Stati Uniti, dove i morti in 24 ore hanno segnato un nuovo, tragico record: 3.253.

Germania: un trend preoccupante

A colpire (e preoccupare) in Europa è soprattutto la situazione in Germania, come peraltro l’accorato appello di Angela Merkel davanti al Bundestag per un lockdown rafforzato nelle feste di Natale aveva evidenziato mercoledì. L’ultimo bollettino del Robert Koch Institute registra 29.875 nuovi contagi in 24 ore, oltre 6.000 in più del giorno precedente, e 598 vittime, finora un record. Ancora più pesante il bilancio fornito dalla John Hopkins University, che conta 32.734 nuovi casi e 604 morti.

La cancelliera e i ministri presidenti dei 16 Länder discuteranno la situazione in un incontro convocato domenica; le principali misure che si stanno considerando sono la chiusura dei negozi non essenziali e l’anticipo e allungamento delle vacanze scolastiche. Berlino all’inizio di novembre aveva chiuso bar, palestre e cinema, senza fermare però le lezioni e consentendo le altre attività commerciali: un lockdown leggero rispetto ad altri Paesi europei, che però non sembra aver arginato la diffusione del virus.



Le misure in arrivo

«C’è bisogno di intervenire - ha detto in conferenza stampa venerdì mattina il ministro dell’Economia, Peter Altmaier -. Siamo al punto di dover estendere le misure di lockdown» sul modello di quanto si era fatto in primavera, con la chiusura delle scuole e della maggior parte degli esercizi commerciali. Qualcuno, a livello regionale, si sta già muovendo: il ministro-presidente del Baden Wuerttember, Winfried Kretschmann, ha annunciato che il Land andrà in lockdown subito dopo Natale. Quando però, secondo il ministro dell’Interno Horst Seehofer, potrebbe essere troppo tardi: «Se aspettiamo fino a Natale - ha detto - dovremo fare i conti con numeri elevati per mesi».

Le cause del peggioramento

Il peggioramento della situazione in Germania - dove il tasso di contagi ha raggiunto il numero di 156 per 100mila abitanti e quello di occupazione delle terapie intensive si attesta all’83% - non ha a che fare solo con il lockdown soft. Pesa la diffusione tra la popolazione più anziana - il presidente del Robert Koch Institute Lothar Wieler giovedì ha sottolineato che nelle case di riposo i focolai sono oggi il doppio che in agosto - ed è andato in crisi l’efficientissimo sistema di tracciamento dei contatti, che aveva consentito di tenere sotto controllo la prima ondata della pandemia. Un allarme in questo senso era stato lanciato già a ottobre dal ministro della Sanità Jens Spahn, che aveva sottolineato come le autorità locali incontrassero sempre più difficoltà a tenere traccia delle catene di trasmissione.