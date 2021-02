Il Covid rallenta i sequestri, ma i falsi guadagnano spazio sul web

Nonostante il Covid-19 abbia temporaneamente rallentato anche questo business, tuttavia, non è lecito tirare un sorriso di sollievo. E non solo perché, come appena in ottobre Confindustria moda aveva sottolineato - citando dati Ocse - il fenomeno dei falsi nel segmento tessile moda e accessorio vale ogni anno 5,2 miliardi di euro, con 1,3 miliardi di euro all’anno di danni alle aziende manifatturiere per le mancate vendite e 1,4 miliardi ai consumatori per il costo da questi pagato ingiustamente nella convinzione di acquistare un prodotto autentico. Ma anche perché, se un tempo i falsi erano commercializzati nell’ombra, oggi è possibile acquistarli (in maniera più o meno consapevole) sul Web.

Il canale digitale, infatti, gioca un ruolo sempre più decisivo nell’alimentare il business dei prodotti contraffatti. Che secondo il recente Annual Intellectual Property Report dell’Ipec, l’autorità Usa che vigila sulla proprietà intellettuale starebbe traendo vantaggio dal coronavirus non solo nel segmento farmaci e Dpi, ma anche in quello delle truffe online.

Un modello celebrativo dei Moon Boot, iconici dopo sci che hanno vinto una causa presso il Tribunale di Milano

La battaglia ai falsi online continua online

Ne è un esempio la recente doppia causa presentata congiuntamente proprio negli Usa da Amazon e Salvatore Ferragamo contro persone che hanno tentato tramite loro account di porre in vendita prodotti contraffatti a marchio Ferragamo sul marketplace. L’alleanza suggella l’impegno che le singole aziende stanno mettendo in queste battaglie su scala globale: nel 2020 Ferragamo ha intercettato e fatto rimuovere dai siti di aste online circa 94mila inserzioni di prodotti contraffatti e ha ottenuto il sequestro di circa 240mila prodotti in tutto il mondo. Amazon, dal canto suo, ha istituito la Counterfeit Crimes Unit che lavora a stretto contatto anche con i brand di moda e lusso.

Se il monitoraggio continuo è senza dubbio una delle strategie chiave per individuare i falsi, è importante tutelarsi legalmente sul piano della proprietà intellettuale.

Ne sono un esempio le recenti sentenze a favore di Moon Boot, del gruppo Tecnica, e di Louis Vuitton. Nel primo caso, il tribunale di Milano ha stabilito che i doposci “lunari” sono un’opera di design industriale e sono protetti dalle norme che regolano il diritto d’autore. Le “copie” incriminate (che verranno ritirate) sono, in questo caso, i boots prodotti da tre aziende per il marchio Chiara Ferragni.