Il Covid scuote i consumi globali: si venderà più made in Italy per 4 miliardi

Non solo Covid: la spinta da Brexit e sostenibilità

A spingere verso questi fenomeni non è, però, soltanto il Covid-19: secondo il Report Alvarez&Marsal, a influire sul modo in cui le catene si organizzeranno nel prossimo futuro intervengono anche altri fattori, come la Brexit e gli equilibri geopolitici, che trasmettono al mercato un senso di incertezza generale che si riflette anche sui retailer.

Il 69% dei rivenditori europei è convinto, secondo l’indagine, che le tensioni e i crescenti vincoli commerciali internazionali influiranno anche in futuro richiedendo cambiamenti nelle catene di approvvigionamento.

Un discorso a parte va fatto per la sostenibilità, che sta assumendo sempre più un aspetto economico e spinge le catene della distribuzione a prendere posizione in materia. I consumatori voglio un prodotto sostenibile ed è per questo che molti rivenditori stanno rivedendo la propria supply chain in quest’ottica.

Ora le catene devono approntare strategie a prova di futuro, si legge nel Report: l’investimento in cyber security risulta prioritario (88%) a seguire digitalizzazione ( 77%) automazione (63%); si affaccia anche l'intelligenza virtuale (23%). «Le trasformazioni in atto - conclude Franzone - sono volte a creare nel complesso mercati più sostenibili e questo non è solo un passo avanti nel rendere più etico il mercato è anche un importante meccanismo di difesa per gestire i rischi futuri e individuare nuove modalità nella ricerca di margini economici».