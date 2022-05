Il Covid spinge verso i centri minori e accelera la fuga dalle grandi città

Ma non sono solo i 10 chilometri di spiaggia di Pescara ad attirare i movimenti migratori. Anche a sud delle Prealpi Carniche, a Pordenone, «la migrazione principale è quella che viene dalla cintura urbana», racconta il sindaco Alessandro Ciriani. «Qui si possono apprezzare - aggiunge - tutti i pregi della città media, con servizi che spesso i comuni limitrofi non hanno. La maggior parte dei nuovi cittadini sono in età lavorativa tra i 18 e i 40 anni. Siamo un centro urbano, ben organizzato e attrezzato, con poco più di 51mila residenti e una discreta vivacità culturale in tutte le stagioni». A contribuire al risultato di Pordenone sono soprattutto i Comuni a ridosso della cittadina, a dimostrazione di come sia diventato cruciale trovare tutto “sotto casa”, e non più a qualche chilometro di distanza.

In parallelo, invece, crescono nuovi agglomerati urbani intorno alle aree metropolitane. A raccontare i dati di Marino, che oggi sfiora i 46mila residenti nell’hinterland della Capitale, è il suo sindaco Stefano Cecchi: «Abbiamo registrato circa 1.500 trasferimenti da altri Comuni nel 2021 di cui oltre 600 da Roma e quasi tutte giovani coppie. Si trasferiscono nelle frazioni più nuove, come Santa Maria delle Mole, dove c’è la stazione dei treni da cui, in 15-20 minuti ,si raggiunge Termini». A incidere è anche il costo delle case che, per un bilocale, a Roma è pari almeno al doppio.

Le medio-piccole dimensioni sono il successo anche di Luserna San Giovanni, nella città metropolitana di Torino, Comune tra 5mila e 15mila abitanti con il miglior saldo migratorio interno: «Le dimensioni medie del paese e l’offerta di servizi determinano - afferma il sindaco Duilio Canale - una situazione ideale per le famiglie e la crescita dei figli. A fronte di una popolazione di circa 7.200 abitanti, il territorio ha una capacità occupazionale di oltre 2mila unità».

Infine, tra i Comuni più piccoli, sotto i 5mila abitanti,a volte basta il trasloco di qualche famiglia a determinare un saldo molto favorevole. Ne sa qualcosa, prendendo un esempio tra tanti, il piccolo centro di Gorreto, poco più di novanta residenti, 50 chilometri a nord di Genova, che dal 2020 ha invertito il trend dello spopolamento nonostante le difficoltà nei collegamenti: «Durante il Covid - afferma Maurizio Bianchini del servizio anagrafe del Comune - alcuni hanno riscoperto le vecchie seconde case dei nonni. Magari dopo essere stati qui durante i mesi di lockdown, quando il paese si era ripopolato, oggi hanno scelto di venirci a vivere lasciando la città. In parallelo si è mosso qualcosa nell’edilizia e sono stati aperti alcuni cantieri per ristrutturazioni».