Il crack delle Borse, bruciati in una settimana 6mila miliardi L’impatto del coronavirus costa in cinque sedute oltre 3mila miliardi solo a Wall Street: il 95% dei titoli Usa è in correzione di Marco Valsania

È come se il Giappone, terza economia al mondo, fosse d'un colpo spazzato via. Wall Street e le borse mondiali hanno bruciato seimila miliardi dall’inizio della loro furiosa ritirata, il 20 febbraio, al cospetto del coronavirus. Cinquemila solo nell’ultima settimana - l’equivalente, appunto, del Pil annuale di Tokyo. L’indice globale Msci ha sacrificato quasi l’11%, la seconda perdita di sempre.

L’alta tensione potrebbe continuare con il crescente impatto dell’epidemia su economia e business che solleva lo spettro di recessioni planetarie. La Cina ha rivelato ieri una contrazione senza pari dell’attività industriale con il Pmi, l’indice dei direttori acquisti delle imprese, crollato in febbraio a 35,7 da 50, tra analisti che temono un Pil a crescita impercettibile o negativa nel primo trimestre.

I mercati sono reduci dalla peggior settimana dall’ottobre del 2008, dall’esplosione della grande crisi finanziaria. Anche le fortune dei 500 super-ricchi hanno visto andare in fumo 444 miliardi. A Wall Street ben il 95% dei titoli nell'S&P 500 è in correzione, sceso di oltre il 10% dai massimi. L’indice stesso è sceso in correzione in sole sei sedute dal record del 19 febbraio, un avvitamento inedito per velocità aggravato venerdì dal settimo calo consecutivo, la serie più lunga in quattro anni. La sua caduta ha rappresentato metà delle perdite mondiali. Non basta: in cinque sedute il Nasdaq è piombato del 10% e il Dow Jones del 12,4 per cento. Il 12% ha perso il paneuropeo Stoxx Europe 600. Londra ha ceduto l'11%, Francoforte il 12% e Piazza Affari ha sofferto perdite simili.

Il Vix, indice di volatilità e paura della Borsa Usa, da lunedì è quasi raddoppiato a quota 45, i massimi dal 2015. Ben 18 miliardi sono fuoriusciti da fondi comuni e Etf azionari nella settimana a mercoledì scorso.

IL BALZO DELLO SPREAD Differenziale fra BTp e Bund 10 anni

IL CROLLO DELLE BORSE Performance ad una settimana (venerdì 21 febbraio 2020). Dati in percentuale

I traumi si sono irradiati oltre il mercato azionario. Nelle materie prime il petrolio Wti in cinque sedute ha perso il 13%, a sua volta la flessione più brusca dal 2008. I titoli decennali del Tesoro Usa, bene rifugio per eccellenza, hanno invece chiuso con rendimenti ai minimi dell'1,127% dall'1,47% di lunedì, una ritirata senza precedenti dal dicembre 2008. Investitori affamati di liquidità per coprire perdite hanno venduto un altro bene rifugio, l'oro: è scivolato sotto quota 1.600 dollari l'oncia da quasi 1.700 dollari, record da sette anni.