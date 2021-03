Il credit scoring dell’azienda? Si misura anche con la reputazione digitale

4' di lettura

Si chiamano “alternative data” e con questa definizione si intendono tutti quei dati raccolti online, strutturati e non, che possono integrare le tradizionali informazioni utilizzate per valutare investimenti, strategie o il merito di credito di un'azienda. Si applicano a diverse industry, settore finanziario incluso, e in prospettiva rappresentano un business a nove zeri: secondo una recente rapporto di Grand View Research, infatti, il giro d'affari globale dei dati alternativi dovrebbe superare...