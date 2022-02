Il credito al consumo vince con l’istantaneità (grazie all’intelligenza artificiale)

Ascolta la versione audio dell'articolo

4' di lettura

Lo dicono i numeri: il 2021 è stato l'anno della ripartenza anche per il mercato del credito al consumo per famiglie e singoli consumatori. Non siamo tornati ai volumi pre-Covid, ma la ripresa dei consumi e i bassi tassi di interesse hanno agevolato le richieste di prestito. In soldoni parliamo di circa 22 miliardi di euro erogati ai privati, una cifra in deciso rialzo (sfiora il 20%) rispetto al 2020 ma pur sempre inferiore di diversi punti percentuali rispetto al 2019.



Dall'ultima edizione ...