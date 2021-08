Il cricket e l’Afghanistan dei Talebani: una partita da (almeno) 40 milioni di dollari

5' di lettura

Gli ‘I Like' e i ‘cuori rossi' sono arrivati a decine di migliaia, in pochi minuti. Come del resto non essere d'accordo con la richiesta che Rashid Khan, il più celebre e forte campione di cricket afghano (che gioca nei Lahore Qalandars nella Superlega pakistana) ha diffuso commosso via Twitter dopo il sanguinoso e tragico attentato all'aeroporto di Kabul? “Kabul sta sanguinando ancora una volta! Basta uccidere gli afghani, per favore!” ha twittato la stella del cricket. E se il suo appello purtroppo finora sta cadendo nel vuoto, le migliaia di follower testimoniano quanto vasta possa essere l'eco di quelle parole, e quanto significativa la rappresentatività che la squadra nazionale di cricket possa avere in un Paese di nuovo sull'orlo della guerra civile e dell'abisso della crisi umanitaria.



Interesse politico

Sarebbe dovuta scendere in campo a breve, la Nazionale, anche in vista dei Mondiali programmati per il prossimo ottobre. Ma i match previsti contro il Pakistan in Sri Lanka a inizio settembre sono stati prima riposizionati nello stesso Pakistan, poi definitivamente rinviati a data da destinarsi per le ovvie, oggettive difficoltà logistiche e per l'altrettanto comprensibile “stato emotivo” dei giocatori della Nazionale (e ancora non si era verificato il tragico attacco terroristico a Kabul…).

Ma malgrado tutto il nuovo regime talebano che è tornato al potere in Afghanistan dopo vent'anni si è affrettato a far intendere al mondo che il cricket (disciplina quanto mai diffusa nelle ex colonie inglesi nell'Asia centrale e meridionale) non solo sarà tollerato, ma anzi incentivato dal “nuovo-vecchio” corso politico-religioso che ha ripreso il controllo del Paese.

Un'immagine-simbolo di questa presa di posizione? Pochi giorni (anzi, forse meglio dire, poche ore …) dopo la presa della capitale, una delegazione talebana è stata accompagnata nella sede della Federazione Cricket afghana dall'ex capitano della Nazionale Ashagar Stanikzai; “incursione” a breve giro seguita da un ulteriore incontro con i stessi giocatori della rappresentativa (almeno quelli non impegnati nelle ben più ricche leghe estere). Come se – per fare un esempio ipotetico – in una situazione del genere trasposta in Italia, i nuovi leader si fossero subito preoccupati di far visita alla Federcalcio, al ct azzurro Roberto Mancini e ai suoi ragazzi freschi campioni d’Europa. Una scelta di certo non casuale, quindi, di cui è necessario provare almeno a comprendere ragioni e prospettive.



Sport popolare

«In Afghanistan il cricket è come il calcio da noi: basta uno slargo o una piazza, in qualsiasi città o villaggio, e i ragazzini scendono in strada con mazze e palline più o meno improvvisate per giocare», ci racconta Barbara Schiavulli, freelance inviata di guerra che ben conosce lo scenario, la cultura e la società afghane. Per paradosso – «perché loro sono contrari a qualsiasi esaltazione del corpo, dell'individualità, della creatività», spiega ancora Schiavulli – una prima ascesa della disciplina nel Paese ha coinciso con il potere dei talebani tra il 1996 e il 2001, con molti rifugiati afghani nel vicino Pakistan che hanno iniziato a praticarla. Il cricket ha cominciato così a farsi largo tra altri sport largamente diffusi. Per esempio? Le competizioni con gli aquiloni, la lotta tra cani e il buzkashi, letteralmente tradotto in “acchiappa la pecora”, sport nazionale dell'Afghanistan e molto popolare anche in Tagikistan e Kyrgyzstan (di fatto è una disciplina equestre che consiste appunto nell'afferrare cavalcando una carcassa di pecora, trascinandola o lanciandola poi in un'area di meta).