Il cripto broker Genesis porta i libri in tribunale

Mentre John Ray, nuovo ad di Ftx, preannuncia la possibile riapertura della piattaforma, il ciclone innescato dal suo crack continua a mietere vittime. L’ultima in ordine di tempo è Genesis, il colosso dei prestiti in criptovalute, ha presentato istanza di fallimento, conseguenza della rapida caduta dell’exchange FTX.La società, con le sue sussidiarie, ha presentato istanza di fallimento (Chapter 11) giovedì nel distretto meridionale di New York, come mostrano i documenti del tribunale visionati ...