Il Cristallo di Cortina compie 120 anni: storia dell’hotel cresciuto con la sua città Dalla Dolce Vita ai Mondiali di Sci Alpino, passando per Brigitte Bardot, l’Aga Khan e Vacanze di Natale, l’avventura e i volti di un hotel che ha espresso e anticipato i tempi dal 1901 di Sara Magro

Era il 1956 e le Olimpiadi Invernali furono assegnate a Cortina d'Ampezzo, titolandola da lì in poi capitale italiana degli sport sulla neve. Il Paese viveva un cambio totale dello stile di vita innescato dal boom economico. Iniziava l'era delle vacanze di massa, della Dolce Vita, dei salotti, e Cortina era la candidata ideale per ospitare la nuova mondanità, perché ai grandi eventi sportivi, alla perfezione paesaggistica, e al parterre sociale e intellettuale, si aggiungeva un'assodata tradizione all'ospitalità, dall'ottocentesco Hotel de la Poste ai grand hotel d'inizio Novecento abituati ad accogliere aristocratici, alta borghesia e celebrità: il Miramonti Majestic, il Savoia, il Cristallo, tutti ancora aperti, modernizzati, dal fascino intramontabile.

Lo stesso vale per la destinazione: anche se oggi il turismo è bruscamente cambiato con l'arrivo della pandemia, Cortina resta in carica come “regina delle Dolomiti”, pronta per i Mondiali di Sci Alpino, che si protrarranno fino al 21 febbraio, e già in fermento insieme a Milano per i prossimi XXV Giochi Olimpici Invernali del 2026.

Il Cristallo Palace all'epoca della proprietà Menardi, oggi membro di Luxury Collection di Marriott International

Anche il Cristallo è a un traguardo importante: quest'anno festeggia infatti 120 anni. La sua storia è iniziata nel 1901, quando fu inaugurato da Emilia e Giuseppe Menardi, ampezzani da generazioni, che con dedizione ne fecero uno degli alberghi di montagna più di moda in Europa, grazie all'eleganza dell'edificio in Jugendstil viennese, alla posizione vicino al bosco, alla vista magnifica sulle Tofane.

Si può dire che Cortina e il Cristallo siano cresciuti insieme, tra alti e bassi. Negli anni Venti esplose la passione per lo sci, l'hockey, il curling. E il Palace seguiva le tendenze con nuovi investimenti: il riscaldamento per restare aperti anche in inverno, una pista da sci privata e, per l'estate, campi da tennis e una piscina scoperta. Fin dagli esordi fu un hotel all'avanguardia per i tempi e sempre frequentato dal jet set dell'epoca.

Le Olimpiadi del ‘56 furono un'ulteriore occasione di fama per Cortina e per i suoi alberghi di lusso. Seguendo la tradizione innovativa della famiglia fondatrice, Rinaldo Menardi aprì al Cristallo il dancing Monkey, dove si tirava l'alba ballando tra gli scoop della cronaca rosa di cui erano protagonisti i conti Marzotto, i principi Fürstenberg, la ventenne Brigitte Bardot che faceva girare la testa a tutti. Si aprivano le danze di una mondanità internazionale disinibita e rampante, e i grand hotel ne erano lo scenario ideale, parallelamente ai salotti intellettuali di politici, artisti e scrittori.