Il crollo del Ponte Morandi e funerali di Stato

Nell'agosto del 2018 il crollo del Ponte Morandi causa la morte di 43 persone. Come per altri avvenimenti drammatici (il terremoto nel centro Italia dell'anno precedente) il Capo dello Stato manifesta la propria vicinanza alle persone colpite. In prima fila a Genova durante le esequie di Stato, un lungo applauso saluta il suo arrivo alla fiera di Genova dove si svolgono funerali delle vittime.

