Il crollo del wti zavorra Eni, nell'attesa della trimestrale La società pubblicherà i conti del primo trimestre venerdì prossimo. Gli analisti di Equita reputano che a tali livelli di prezzo le azioni siano sottovalutate di Eleonora Micheli

Enisotto la lente a Piazza Affari, mentre il valore del greggio wti è nella bufera e mentre si avvicina anche la data di pubblicazione dei numeri del primo trimestre, in calendario venerdì prossimo. I titoli della compagnia petrolifera segnano una delle performance peggiori del mercato italiano.

Intanto sul fronte del petrolio il wti, contratto con consegna a maggio (in scadenza domani), ha aggiornato nuovi minimi da 21 anni, portandosi sotto i 15 dollari al barile (segna un crollo del 18,7%). Va un po' meglio al wti contratto con consegna a giugno, che vale oltre 23,6 dollari al barile e segna un calo del 5,7%. La motivazione è tecnica: a causa del lockdown che ha notevolmente ridotto la richiesta di greggio in tutto il mondo, negli States la capacità di stoccaggio del petrolio ha raggiunto il limite, tanto è vero che il Dipartimento dell’Energia sta addirittura considerando di pagare i produttori per non estrarre petrolio.



I bassi prezzi del wti pesano ovviamente su tutto il settore petrolifero e anche su Eni, che tra l'altro il 24 aprile pubblicherà i conti del primo trimestre. «Ci attendiamo un primo trimestre 2020 in deciso indebolimento, principalmente dovuto al calo dei prezzi degli idrocarburi», hanno commentato gli analisti di Equita, che hanno inoltre messo in conto un calo della produzione dell'1% su base annua per la discesa dei volumi in Libia, Italia e per la vendita dell`Ecuador. «Ci attendiamo inoltre una imposizione fiscale in crescita dato l`indebolimento dei prezzi del greggio e del gas», hanno aggiunto gli analisti, secondo i quali l’ebitda adjusted del gruppo nei primi tre mesi dell'anno ha accusato un calo del 48% a 1,2 miliardi e il risultato netto si è attestato a 294 milioni, in ribasso del 70%. Equita ha deciso di dare una sforbiciata alle previsioni di utile per azioni di Eni dell’intero 2020 del 2%. Nonostante questo la sim ha confermato la raccomandazione d ‘Buy’ sulle azioni di Eni, stimando un target di prezzo a 12 euro. «Riteniamo che il titolo sconti un prezzo del greggio di lungo periodo di 35-40 dollari al barile», hanno spiegato gli esperti.

