Il cross-collecting è la nuova tendenza nel collezionismo che abbatte le classificazioni rigide

I punti chiave Gli albori della Wunderkammer

Il superamento dell'ordine cronologico

Fiere e aste

Il collezionismo in Italia

Il 2020 è stato l'anno del cross-collecting, un modo di collezionare eclettico, che incrocia le epoche storiche e le categorie artistiche, ignorando le classificazioni a favore dell'accostamento inedito e del dialogo tra opere e oggetti. Le case d'aste internazionali hanno fatto di questa tendenza del collezionismo - non certo nuova - il loro cavallo di battaglia, in un anno in cui i calendari dell'arte sono stati stravolti. Di fronte all'impossibilità di rispettare i consueti programmi di vendita di ciascun dipartimento, gli operatori hanno organizzato aste collettive. Come quella del 28 luglio da Sotheby's a Londra, che narrava 500 anni di storia dell'arte, partendo da uno degli ultimi tre autoritratti di Rembrandt ancora in mano privata (venduto a quasi 15 milioni di sterline) fino ad arrivare a un dipinto della serie delle Nuvole dell'artista contemporaneo tedesco Gerhard Richter (10,5 milioni), un'opera in quattro parti che ricorda una pala d'altare, ma anche una veduta dalle finestre di un grattacielo. Un'asta senza confini per creare nuovi collegamenti tra i grandi innovatori dell'arte e per rivolgersi a una generazione di collezionisti di fascia elevata, che cercano il meglio del meglio in ogni segmento. Un approccio che, in realtà, non è affatto una novità.

Busto di uomo in bronzo (1900 circa), di Herbert Ward, Robilant + Voena. (Courtesy Robilant + Voena).

Già i romani accostavano le statue greche di varie epoche e provenienze alle loro creazioni contemporanee ad esse ispirate. Alcuni lo definiscono collezionismo di stampo mediceo in riferimento alla grande famiglia fiorentina che, nel Quattro-Cinquecento, raccolse una vasta e raffinata collezione privata con reperti di tutte le culture, dalle statue antiche alle opere dei contemporanei come Donatello e Botticelli, dagli strumenti scientifici alle monete, dai libri ai primi reperti provenienti dalle grandi esplorazioni. Nel Settecento questo modo di collezionare aumentò ulteriormente all'interno delle Wunderkammer principesche, che custodivano oggetti meravigliosi di natura disparata. È passato di moda intorno al XIX secolo, quando gli studi scientifici e la nascita dei musei hanno portato a una sempre crescente categorizzazione e specializzazione. La suddivisione in generi e periodi ha avuto la meglio fino a tutto il XX secolo, favorendo una narrazione di tipo cronologico nei musei e una concentrazione sul singolo settore nel collezionismo privato.

Il nuovo millennio ha segnato una cesura. Nel 2000 l'apertura della Tate Modern ha suscitato reazioni controverse a causa della scelta dei curatori di non esporre le opere in ordine cronologico, bensì di raggrupparle in aree tematiche. Un criterio poi adottato anche da altri musei, dando impulso alla tendenza che stiamo vivendo. Nel 2008, per esempio, il British Museum ha allestito la mostra Statuephilia, in cui le opere degli artisti inglesi contemporanei sono state esposte accanto a quelle antiche. Una Kate Moss in oro massiccio di Marc Quinn dialogava con le Nereidi greche del tempio di Xanthos, facendo riflettere sull'idealizzazione della bellezza nel corso dei secoli, mentre due sculture fatte di topi e rane morti di Tim Noble e Sue Webster si inserivano perfettamente tra gli animali mummificati delle sale dedicate all'antico Egitto.