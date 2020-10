Il crowdfunding aiuta il Superbonus Il primo esperimento, in 30 ville in provincia di Forlì, Ravenna e Rimini, per un tetto complessivo di spese in conto capitale di 2,7 milioni. 00.000. A portare avanti l’iniziativa è Ener2Crowd, piattaforma italiana di lending crowdfunding energetico di Davide Madeddu

(IMAGOECONOMICA)

Il primo esperimento, in 30 ville in provincia di Forlì, Ravenna e Rimini, per un tetto complessivo di spese in conto capitale di 2,7 milioni. 00.000. A portare avanti l’iniziativa è Ener2Crowd, piattaforma italiana di lending crowdfunding energetico

2' di lettura

Risparmio energetico e domotica. Ma anche ristrutturazioni all’insegna della sostenibilità. Grazie a bonus 110% e crowfunding. Primo esperimento in 30 ville in provincia di Forlì, Ravenna e Rimini, per un tetto complessivo di spese in conto capitale di 2,7 milioni di euro. L’iniziativa è già partita. A portarla avanti utilizzando gli strumenti previsti dall’Ecobonus e dal crowfunding è Ener2Crowd piattaforma italiana di lending crowdfunding energetico.

«L’attività sulle 30 ville è già...