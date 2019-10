Il crowdfunding apre ai minibond La Consob approva il regolamento e recepisce le nuove norme del Tuf. Via libera anche per investitori retail, con alcune limitazioni di Matteo Meneghello

I minibond debuttano sulle piattaforme di crowdfunding. La Consob ha approvato, con delibera numero 21110 del 10 ottobre, le modifiche al Regolamento che recepiscono le norme (l’articolo 100-ter) inserite nel testo unico della finanza dalla legge di bilancio per il 2019. Questo significa che si ampliano le fonti di finanziamento per le piccole e medie imprese: i portali di crowdfunding potranno ora offrire non più solo titoli di capitale, come azioni o quote, ma anche obbligazioni e altri titoli di debito.

Consob ha individuato le categorie di investitori (ulteriori rispetto a quelli professionali o soggetti come fondazioni bancarie o incubatori di start up) che potranno sottoscrivere le obbligazioni. Tre i gruppi. Possono accedere alle piattaforme i soggetti che detengono un portafoglio finanziario (inclusi contanti e depositi di denaro), di almeno 250mila euro

Campo aperto anche a chi si impegna a investire almeno 100mila euro per singola sottoscrizione. Infine la possibilità di sottoscrivere obbligazioni tramite crowdfunding è aperta anche a a investitori che operano nell’ambito dei servizi di gestioni di portafoglio o di consulenza in materia di investimenti, attraverso gestioni patrimoniali e quindi intermediari finanziari.



Si tratta a conti fatti di un’opportunità in più per le Pmi in cerca di risorse per sviluppare i loro progetti imprenditoriali, tenendo conto che l’importo massimo per ogni emissione è fissato a 8 milioni di euro.