Il crowdfunding immobiliare supera i 45 miliardi di euro

Nel resto del mondo

Negli Usa, a fine 2022 il valore complessivo cumulato della raccolta era – convertito in valuta europea – di 25,1 miliardi di euro (pari a 27,3 miliardi di dollari), con un flusso incrementale di 6,3 miliardi di dollari negli ultimi 12 mesi. La piattaforma leader è PeerStreet che, dal 2014, ha raccolto 5 miliardi, seguito da Cadre e Crowdstreet.

Nel resto del mondo (Europa extra-Ue, Asia/Pacifico, America Latina e Medio Oriente) la raccolta, a fine 2022, è pari a 10,3 miliardi di euro.

La crescita in Italia

In Italia il fenomeno del crowdfunding immobiliare è più recente rispetto al resto d’Europa. Le piattaforme specializzate nel real estate sono salite a 28, di cui 11 di tipo equity e ben 17 di tipo lending. La ricerca ha individuato – fino alla data del 30 giugno 2023 – 1.113 campagne chiuse con successo, che hanno raccolto 434,92 milioni di euro. Negli ultimi 12 mesi (luglio 2022- giugno 2023) sono state registrate esattamente 500 campagne (di cui 27 nel mondo equity e tutte le altre nel mondo lending) e il flusso della raccolta è stato pari a 172,55 milioni, con una crescita del 35% rispetto al periodo precedente.

Si consolida la quota di mercato delle ristrutturazioni (87%) rispetto alle costruzioni ex novo. La Lombardia continua a essere il baricentro dello sviluppo, con il 42% dei progetti (il 21% solo nella città metropolitana di Milano), ma c’è una buona diluizione dei progetti nel resto del Paese. In particolare, l’Emilia-Romagna ha raggiunto il 10%, la Sicilia il 5% e la Liguria il 4 per cento. Mantengono percentuali interessanti il Lazio (10%), la Toscana (9%) e il Piemonte (8 per cento). Se la raccolta in crowdfunding incide sul budget totale dei progetti immobiliari equity per una frazione minoritaria (pari al 28%) , nel lending, invece, il valore medio è del 46% e, nel 13% delle campagne, l’incidenza della raccolta supera il 90 per cento.

«In cima all’agenda dei portali – spiega Giancarlo Giudici, docente del Politecnico e coordinatore dello studio – c’è ora l’implementazione del nuovo regolamento Ue 2000/1503 sul crowdfunding , su cui vigileranno sia Consob sia Banca d’Italia. Per le imprese, la principale novità è l’estensione dell’equity crowdfunding (opportunità prima riservata alle sole Pmi comprese le start up innovative) a tutte le società di capitale, anche grandi». Dall’11 novembre 2023 potranno continuare a operare in Italia solo i fornitori di servizi che avranno ottenuto l’autorizzazione ai sensi del regolamento Ue (al 1° agosto i registri erano ancora vuoti).