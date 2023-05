Il crowdfunding solidale che fa bene anche all’azienda

Ascolta la versione audio dell'articolo

3' di lettura

Il crowdfunding, dall'inglese “crowd”, folla, “funding”, finanziamento, è uno strumento che consente a più soggetti ispirati da un progetto di sostenerlo mediante raccolta fondi. Questa modalità di micro-finanziamento è sempre più spesso adottata nel contesto aziendale anche al fine di supportare le associazioni non profit nei loro progetti. Dalla ricerca contro tumori e malattie, all'inclusione e integrazione, le imprese individuano quell'idea che più è in linea con la propria missione aziendale, con i propri valori, per abbracciarla e sentirla propria.

Il loro sostegno non solo si concretizza in termini economici, ma anche nella partecipazione attiva dei dipendenti che, stimolati decidono di prendervi parte e correre. Le aziende sono organizzazioni umane, e in quanto tali per funzionare devono tenere in considerazione i bisogni dei lavoratori. In un'ottica sempre più orientata a fare del bene per la società, si punta ad iniziative che abbiano un valore concreto, esempio è la Milano Marathon, connubio di salute-benessere-solidarietà.

Loading...

Da Lombardini22 allo studio legale Lca

Questa è un'esigenza che molto spesso parte dal basso; lo si riscontra in Lombardini22, studio di architetti, che seguendo una logica bottom up, ha deciso di prendere parte per il secondo anno alla raccolta fondi a sostegno di Runchallenge e Lilt. «Il nostro è un contesto lavorativo in cui nella piena libertà e rispetto si possono avanzare idee e proposte direttamente al top managment» così racconta Diana Stefania Rumbolà, architetto e promoter dell'iniziativa. L'entusiasmo del singolo è stato portato all'interno dell'azienda ed è stato fatto proprio da molti. Una sfida solidale interna - come da loro chiamata - che ha coinvolto, stimolato, divertito e unito quei colleghi che non sempre interagiscono nel contesto lavorativo quotidiano.

È importante che all'interno dell'azienda si parli anche di qualcosa che non sia strettamente legato alla propria attività preponderante. A sostenerlo è Vittorio Turinetti, socio fondatore e avvocato dello studio legale Lca. Sostenendo Airc nella ricerca contro il cancro ci si attiva per una giusta causa. È l'impresa a fornire l'input consentendo ai propri dipendenti di partecipare, ma questi poi entrando in contatto con il mondo del volontariato, conoscendo le storie che si possono toccare con mano, si attivano e partecipano in modo spontaneo. L'entusiasmo e il coinvolgimento della raccolta fondi diventano fattori di team building, occasione per fare gruppo. Tutto ciò si sostanzia nel lavorare meglio, in quanto si crea un clima di lavoro non solo positivo, ma propositivo, orientato a fare del bene a sé stessi e agli altri.

Il dono al di fuori del suo habitat

È possibile che vengano mosse anche delle critiche a tali pratiche, giudicandone la trasparenza e i reali fini; si potrebbero infatti accusare le imprese di attivarsi solo per ottenere una maggiore visibilità, ma tali supposizioni rimangono tali, nel constatare che non si può negare l'impatto positivo generato dall'attivazione da parte delle aziende nel sostegno ad associazioni non profit. «Con queste pratiche si porta il dono fuori dal suo habitat naturale» queste le parole di Valeria Vitali, fondatrice di Rete del Dono, dalla quale emerge tutta la volontà a far sì che questa cultura, dell'impegno solidale, possa essere conosciuta anche in quei contesti che tradizionalmente vi sono considerati estranei. «In particolare con la Milano Marathon il valore del personal fundraising sta nel coinvolgimento degli sportivi: avvicinandosi a una buona causa, a loro volta coinvolgono familiari, amici e comunità di riferimento» aggiunge Vitali. Dal 2012 a oggi la piattaforma ha raccolto circa 22 milioni di euro tramite 320mila donatori. In particolare la Milano Marathon, quest’anno ha raggiunto 1,1 milioni di raccolta con 17mila donazioni.