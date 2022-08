Il crowdinvesting italiano supera la soglia del miliardo di euro di raccolta

Ascolta la versione audio dell'articolo

4' di lettura

Corre il crowdfunding italiano che arriva a una raccolta complessiva di 1.129,80 milioni di euro dal 2014 a oggi, secondo i dati del settimo report sul Crowdinvesting italiano realizzato dall'Osservatorio omonimo del Politecnico di Milano. Negli ultimi due anni il settore non aveva risentito degli effetti della pandemia e, anzi al contrario, in alcuni segmenti si era rafforzato come, per esempio, nell'ecommerce.

Ora però per la prima volta emerge una battuta d'arresto: a fronte di una crescita della...