Il cuoppo con le fave

Più in linea con la tradizione occidentale è lo snack di La Legumeria, Favelle, composto esclusivamente di fava cottoia di Modica, olio di semi di arachidi olio di oliva DOP monti iblei e sale. Lo street food siciliano è presidio Slow Food ed è disponibile in confezione famiglia da 500 grammi e in formato da passeggio da 90 grammi.