Il curioso caso dello pseudo-oligarca Blavatnik: no sanzioni al baronetto di DAZN

Dalla piccola via di Seymour Street, a Londra, si intravede Marble March, l'arco di trionfo costruito all'ingresso di Hyde Park. La via però non ha nulla dell'Inghilterra Imperiale. Tutta la zona è una sorta di Little Arabia della capitale: la grande arteria Edgware Road è una sequela infinita di insegne tutte in arabo, incomprensibili ai più: sembra di essere stati improvvisamente catapultati a Islamabad.

Nella via spicca un edificio moderno di cristallo: trasmette la sensazione della grande corporation americana. E infatti è la sede di Access Industries, il cuore europeo dell'impero di Len Blavatnik. Len sta per Leonid: nome e cognome che più russo non si può. Oggi è l'uomo più ricco d'Inghilterra con poco meno di 40 miliardi di dollari di patrimonio: il suo impero spazia dalla famosa casa discografica Warner Music, che ha superstar mondiali come Madonna, Ed Sheeran e Liam Gallagher; e il marchio britannico del lusso Tory Burch. Ma è molto più famoso per essere il padrone di DAZN, la piattaforma via internet che trasmette il calcio in Europa; e in italia ha fatto un accordo con Tim per la Serie A.

Passaporto americano, origini russe

L'anagrafe registra Blavatnik come un cittadino dal doppio passaporto americano e inglese: non è finito nella Lista Nera stilata dal governo inglese contro gli oligarchi russi, né ha subìto mezza sanzione dall'Europa. Eppure il suo è un curioso caso di pseudo-oligarca, mentre infuria la guerra tra Russia e Ucraina: è nato nel 1958 a Odessa, oggi porto ucraino sul Mar Nero, la città più strategica di tutto il conflitto. All'epoca, dieci anni dopo la Conferenza di Yalta, era semplicemente tutto Unione Sovietica.

Nato russo, oggi sarebbe cittadino ucraino, ma in realtà non è nessuno dei due: è emigrato con la famiglia negli Stati Uniti nel 1978, ma non era un bambino perché aveva già 20 anni e dunque era già un cittadino russo fatto e finito. Mentre Roman Abramovich è un reietto a Londra, i suoi beni congelati e obbligati a essere venduti, e sta spostando i suoi mega yacht miliardari in giro per il mondo sperando di aggirare le sanzioni; Blavatnik invece continua la sua vita da mega-paperone godendosi una ricchezza tale da avergli fatto pure guadagnare il titolo di baronetto, da parte della Regina Elisabetta II. Eppure, la sua storia professionale lo catalogherebbe a pieno titolo tra gli oligarchi.

Uno pseudo-oligarca

in teoria è un emigrato della Guerra Fredda, ma il suo immenso patrimonio è stato costruito proprio sotto la Russia post-comunista di Boris Yeltsin e, soprattutto, di Vladimir Putin. Ha approfittato delle privatizzazioni dei colossi industriali sovietici, come tanti altri parvenu, per diventare, nel 1996, socio di minoranza del gruppo siderurgico Sual: il socio di maggioranza era Viktor Vekselberg che poi vendette tutto alla Rusal, il maggiore produttore mondiale di alluminio.