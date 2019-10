Il D-Day di Brexit, lotta in Parlamento fino all’ultimo voto Deputati riuniti in via eccezionale di sabato per la giornata forse più importante nella lunga storia del distacco dalla Ue. Boris Johnson, freneticamente impegnato ad assicurarsi consensi, si è detto fiducioso di poter strappare un sì all’accordo di ritiro: a favore del premier il carisma, le divisioni nell’Unione Europea e la stanchezza generale di Nicol Degli Innocenti

3' di lettura

La giornata forse più importante nella lunga storia di Brexit si apre senza alcuna certezza su come si concluderà. L’accordo raggiunto da Boris Johnson con l’Unione Europea verrà votato dal Parlamento di Westminster nel pomeriggio, dopo che il premier avrà presentato i dettagli dell’intesa e i deputati avranno avuto qualche ora di tempo per il dibattito di rito.

Johnson e i suoi ministri, che hanno passato la giornata di ieri a cercare di convincere conservatori scettici e laburisti ribelli a sostenere l’accordo, si dichiarano ottimisti sull’esito del voto. Al summit Ue che si è concluso ieri, il premier ha detto ai leader europei di essere “molto fiducioso” di avere i numeri per far passare l’accordo.

BREXIT, I VOTI PRO E CONTRO BORIS JOHNSON Schieramenti previsti al Parlamento britannico sull'accordo di ritiro dalla Ue, stime Financial Times (sono esclusi lo speaker e i suoi tre vice, e i sette deputati nordirlandesi del Sinn Fein che non votano) Fonte: FT Research

Sulla carta i numeri non ci sono, dato che il premier ha bisogno di 320 voti favorevoli e i deputati conservatori sono solo 287. Johnson non ha la maggioranza in Parlamento ma ha due assi nella manica: in primo luogo gode della fiducia degli euroscettici e usando la sua popolarità, il suo carisma e una montagna di promesse può riuscire a convincerli ad accettare un accordo ben diverso da quello che avrebbero voluto.

In secondo luogo Johnson può contare sull’effetto stanchezza nel Paese, nel Parlamento e anche nella Ue. Le discussioni e divisioni su Brexit durano da oltre tre anni e c’è molta voglia di voltare pagina. Un sondaggio a caldo fatto ieri da YouGov rivela che il 41% degli interpellati vuole che il Parlamento oggi approvi l’accordo e solo il 21% è contrario.

Le divisioni all’interno della Ue fanno il gioco di Johnson, che intende presentare ai deputati il voto di oggi come una scelta binaria tra il suo accordo oppure “no deal” per l’impossibilità di un allungamento dei tempi. Il premier aggirerebbe così l’ostacolo posto dal Benn Act, la legge che in caso di bocciatura lo costringerebbe a rimangiarsi la parola data e chiedere un rinvio alla Ue.