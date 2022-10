Il danno biologico è unico e le sofferenze morali vanno valutate a parte

Con la decisione è stato poi confermato che le tabelle di Milano - utilizzate dal giudice di merito anche per liquidare l'invalidità temporanea - meritassero di essere applicate al caso di specie, costituendo il parametro di riferimento nazionale per una valutazione uniforme del danno biologico e non rinvenendosi ragioni per discostarsene. Ciò per il danno non patrimoniale alla salute. Non invece per la liquidazione del danno per la perdita o compromissione del danno parentale che, alla luce della pregressa e ormai consolidata giurisprudenza di legittimità, postula la necessità di ricorrere, per la sua liquidazione, a una tabella a punti.

La decisione peraltro, pur pubblicata a settembre, è stata materialmente assunta nella pubblica udienza del 24 febbraio 2022 ed è dunque anteriore alla pubblicazione della nuova tabella a punti dell'Osservatorio di Milano, avvenuta nel luglio scorso. La censura sul metodo milanese per il danno parentale potrebbe dunque ritenersi oggi superata, salvo che la Cassazione si esprima in futuro in termini espliciti, affermando la prevalenza della tabella romana, più datata, sull'ultima edizione, rivista e aggiornata, di quella milanese.