Il database 2020 della Qualità della vita diventa accessibile Leggere i dati per orientare le decisioni: tutti i numeri alla base dell’indagine 2020 sono scaricabili online di Michela Finizio

Rosso, giallo, arancione. Questi colori da poco più di un mese regolano le nostre vite, i nostri spostamenti, le cose che possiamo o non possiamo fare. E ci hanno detto che, a definire i livelli di rischio - e di conseguenza le restrizioni a cui sono associati questi colori - sono i numeri: un panel di 21 indicatori elaborati in base ai dati sanitari relativi all’epidemia in arrivo dalle Regioni. È così che gli italiani hanno scoperto, in piena emergenza, l’importanza dei dati per guidare le decisioni e combattere questa guerra contro il virus.

Il dibattito sull’argomento nelle ultime settimane ha assunto anche toni accesi. Se vogliamo delegare ai numeri certe funzioni, se la politica si affida ai dati in modo esplicito e se la cultura dei fatti prende forma attraverso le statistiche, bisogna che questi stessi dati siano “aperti”, leggibili e interpretabili dai cittadini e da chiunque - con le sue competenze - voglia dare un contributo nell’interesse pubblico. Così è nata la petizione #datibeneComune (che ha già raccolto oltre 39.500 firmatari e 159 organizzazioni promotrici) per chiedere al Governo di condividere, in formato machine readable, le informazioni sull’emergenza Covid.

Ma attenzione all’infodemia e alla diffusione compulsiva di dashboard che visualizzano dati, a volte in modo forzato o sbagliando, creando confusione che si aggiunge alla disinformazione generale.

Proprio in questo contesto, quest’anno, anche il Sole 24 Ore - che da sempre racconta i numeri sulle pagine del giornale - ha deciso di partecipare al dibattito e di credere nell’importanza del dato come bene comune. E abbiamo deciso di farlo con la Qualità della vita, la storica indagine su base provinciale che si propone di “misurare” il benessere dei territori. I dati raccolti quest’anno, in gran parte aggiornati a quanto successo negli ultimi mesi per testimoniare l’impatto della pandemia, crediamo siano un valore. Incompleto, da aggiornare, da interpretare, ma pur sempre un valore. E per questo motivo lo vogliamo condividere, pubblicando - per la prima volta in trentuno edizioni della Qualità della vita - i dati utilizzati per elaborare le classifiche.

Tutti i 90 indicatori, in particolare i dati alla base dei punteggi attribuiti dalla redazione, e i trend relativi ai 25 parametri utilizzati per raccontare l’effetto del Covid sui territori saranno accessibili e scaricabili online. Da oggi disponibili in formato machine readable (che ne consentite il riuso e la rielaborazione, eccetto per uso commerciale), in una pagina GitHub del Sole 24 Ore, e riutilizzabili dalla comunità di cittadini, ricercatori, media e decisori. Si tratta di dati raccolti da fonti istituzionali o forniti alla redazione da realtà certificate.