Il Ddl Concorrenza alla firma del Colle: in Parlamento a 80 giorni dal sì del Cdm. Ecco le novità

Sono trascorsi ottanta giorni dalla sua approvazione in Consiglio dei ministri e il disegno di legge annuale per la Concorrenza potrebbe finalmente arrivare in Parlamento. Si tratta di un provvedimento cruciale, perché è uno degli obiettivi del Pnrr, per il quale si richiede di completare l’esame in Parlamento e varare i decreti attuativi entro fine 2023.

A dare aggiornamenti su un provvedimento che era uscito dai radar è stato è stato il ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso, in un question time alla Camera il 5 luglio: «Il Ddl sulla concorrenza - ha detto - oggi è alla firma della presidenza della Repubblica e dopo la firma sarà presentato in Parlamento». Il via libera del presidente della Repubblica Sergio Mattarella , rientrato dal viaggio istituzionale in Sud America, potrebbe arrivare lunedì 9 luglio.

Il disco verde in Parlamento il 20 aprile

Dopo alcuni rinvii, le norme sulla concorrenza hanno ricevuto il disco verde del Consiglio dei ministri il 20 aprile: una riunione che ha peraltro approvato il ddl, su proposta del ministro Urso, con procedura d’urgenza, dopo che il provvedimento era stato già esaminato in due precedenti riunioni, concluse però con una fumata nera.

Commercio ambulante, concessioni a gara

Il disegno di legge, strutturato in 11 articoli, mette mano a diversi settori. Le assegnazioni delle concessioni dei parcheggi del commercio ambulante nelle aree pubbliche saranno messe a gara (dureranno 10 anni), salvaguardando il legittimo affidamento degli attuali concessionari che potranno godere di un rinnovo delle attuali concessioni in via eccezionale per 12 anni. semplifica le vendite promozionali e rafforza i poteri dell’Antitrust.

Semplificazione per vendite promozionali e sottocosto

Con il Ddl arriva anche una semplificazione per le vendite promozionali e per quelle sottocosto che puntano a favorire le attività commerciali presenti in più comuni, come ad esempio le catene di supermercati, elettronica, elettrodomestici o abbigliamento: basterà ora inviare un’ unica mail certificata (la Pec) agli sportelli unici delle attività produttive di tutti i comuni interessati, con le date e l’indicazione degli esercizi commerciali coinvolti.