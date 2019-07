Il ddl a sostegno della lettura / Arriva la Capitale italiana del libro: sul piatto 500mila euro l'anno

In base alla proposta di legge all'esame dell'aula della Camera, a decorrere dal 2020 il Consiglio dei ministri assegna annualmente il titolo di Capitale italiana del libro a una città italiana, all'esito di una selezione basata sui progetti presentati dalle città che si candidano al titolo. Le relative modalità sono definite con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali, da emanare entro 6 mesi dalla data di entrata in vigore della legge, previa intesa in sede di Conferenza unificata. I progetti presentati dalla città assegnataria del titolo sono finanziati nel limite di 500.000 euro annui.