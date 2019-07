Il ddl a sostegno della lettura / Donazioni librarie escluse dall'Iva

Vengono escluse dal campo di applicazione dell'Iva le cessioni gratuite di libri e relativi supporti integrativi non più commercializzati o non idonei alla commercializzazione per imperfezioni o danni, che non ne modificano l'idoneità all'utilizzo, effettuate a favore di enti pubblici o privati costituiti per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche e solidaristiche.