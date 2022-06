Il Ddl sull’equo compenso pronto per l’ultimo sì

Spazio per interventi migliorativi

Un’apertura per possibili futuri interventi migliorativi arriva dal senatore di Fratelli d’Italia, Andrea de Bertoldi, che ha dichiarato la disponibilità del suo partito ad accogliere la proposta di un tavolo per successivi miglioramenti nei prossimi provvedimenti come proposto da Adepp, Professioni Italiane e Confprofessioni in un comunicato congiunto seguito al via libera della II commissione. Anche il senatore FdI Alberto Balboni riconosce la necessità di intervenire su alcuni aspetti, resta comunque la soddisfazione di aver portato a caso un risultato per nulla scontato.

Come ricordano presidente e vicepresidente di Professioni Italiane, Armando Zambrano e Marina Calderone, manca un ultimo step per arrivare al traguardo, chiedono quindi che il Ddl sia calendarizzato al più presto in Aula «in modo da chiudere il cerchio prima della fine della legislatura».