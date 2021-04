Il ddl Zan e il disconoscimento di chi è oggetto di forme di aggressione

3' di lettura

Per l'ennesima volta l'ostruzionismo politico ha rallentato l'iter parlamentare del decreto di legge Zan. Il ddl Zan, tra le altre cose, è un decreto contro l'omotransfobia: l'intento è quello di equiparare la discriminazione verso le persone non eterosessuali e non cisgender alle discriminazioni razziali, etniche e religiose, già punite dalla legge sui “delitti contro l'uguaglianza”.

I detrattori affermano a gran voce che: 1) è inutile, visto che i reati contro le persone sono comunque perseguiti, 2) limiterebbe la libertà di espressione.

Loading...

Fa un certo effetto vedere che i primi a scendere in campo contro questi falsi caveat siano personaggi del mondo dello spettacolo, per esempio Fedez, Elodie e Mahmood. Interventi che non possono che far piacere, a dimostrazione del fatto che il tema dell'omotransfobia sta a cuore in modo trasversale, ma che, nella loro immediata vivacità, mostrano per contrasto quanto poco vivace, tranne rari casi, sia stata la reazione del mondo della cultura e della politica.

Italia prima in Europa per numero di vittime di transfobia

Per noi professionisti della salute mentale, che tutti i giorni ascoltiamo e studiamo gli effetti a breve e a lungo termine dell'odio (nelle parole, nelle azioni e nel web, si veda a questo proposito il libro di Milena Santerini “La mente ostile”, Raffaello Cortina), quei caveat appaiono scientificamente inconsistenti e politicamente pretestuosi. Giusto per dare qualche dato, l'Italia è al primo posto in Europa per numero di vittime di transfobia (36 uccisioni dal 2008 al 2016, considerando solo i casi riportati dai quotidiani; si tratta con ogni probabilità di una sottostima).

Sono molte le persone che si sentono invisibili e abbandonate da uno Stato che non le protegge dai crimini dell'odio. Ragazze e ragazzi esposti alla condizione di minority stress, bullizzati e vittimizzati. Parlando ancora come psicoterapeuti, un aspetto rilevante di questo decreto di legge ci sembra la sua attenzione a un approccio a più livelli nel contrasto all'omotransfobia: non solo aggravanti giuridiche per chi commette crimini per ragioni legate al genere, all'orientamento sessuale o all'identità di genere, ma anche percorsi alternativi “riabilitativi” e iniziative per combattere il bullismo nel mondo della scuola.